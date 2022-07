Covid-19, Speranza ha annunciato una nuova campagna di vaccinazione

07/07/2022

Roberto Speranza, ministro della Salute, a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma, ha annunciato che “a settembre seguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente ci sarà una campagna di vaccinazione nuova. Stiamo lavorando ad un nuovo piano, una campagna importante e significativa che ci aiuterà e rafforzerà”.

Speranza, commentando l’impennata dei casi per via di Omicron 5, ha spiegato che “abbiamo il 90% degli over 12 nel Paese che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali, abbiamo antivirali, c’è una situazione diversa, ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza, e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio”.

Speranza ha aggiunto: “Dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione che è in corso, chi non ha fatto la terza dose può farla, sfioriamo 40 milioni di persone che hanno fatto il booster ma si può crescere e abbiamo bisogno ai più fragili di chiedere un secondo booster. Il mio appello è di non aspettare, poi a settembre ci sarà una campagna più larga ma chi è particolarmente esposto deve difendersi con secondo booster e utilizzare la mascherina“.

I numeri di oggi in Italia del Covid-19

Nelle ultime 24 ore, 107.240 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia. I decessi sono stati 94. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 19.157.174 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 107.240. Le persone dimesse e guarite sono 17.789.613 con un incremento di 55.629. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 378.250 e il tasso di positività si attesta al 28,4%. In terapia intensiva ci sono 18 persone in più rispetto a ieri per un totale di 343. I ricoveri ordinari sono 332 in più per un totale di 8.552.