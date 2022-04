L'annuncio del CEO di Pfizer

L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato che un vaccino anti Covid-19, efficace contro più varianti, potrebbe essere disponibile entro la fine del 2022.

Il CEO Albert Bourla ha affermato che la casa farmaceutica sta anche lavorando alla produzione di un vaccino in grado di fornire una protezione per un anno intero, quindi il richiamo sarebbe annuale come accade con i sieri contro l’influenza. Bourla ha detto: “Spero, chiaramente entro l’autunno, che potremmo avere un vaccino” che funzioni non solo contro Omicron ma anche contro tutte le altre varianti attualmente conosciute. Al momento, però, si tratta di una possibilità non di una certezza.

Il vaccino di Pfizer-BioNTech è uno dei più efficaci contro il Covid-19. Sebbene, come altri vaccini, sia diminuita l’efficacia contro Omicron, offre ancora una forte protezione contro la forma grave della malattia, l’ospedalizzazione e la morte.

Il direttore generale dell’IFPMA (International Federation of Pharmaceutical) Thomas Cueni ha affermato che il mondo ha dovuto imparare a convivere con il coronavirus che causa il Covid-19, dicendo: “Siamo oltre il tempo in cui è possibile sradicare il SARS-CoV-2”.

Bourla ha, poi, parlato dell’effetto stanchezza, cioè meno persone tornerebbero per una quarta dose di richiamo rispetto a quelle che si sono fatte avanti per la terza: “Ciò di cui il mondo ha veramente bisogno è un vaccino che durerà un anno. Penso che questa possa essere la soluzione ottimale per la salute pubblica”, rimarcando che “è molto impegnativo, tecnicamente, farlo contro questo virus ma ci stiamo lavorando”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è a conoscenza di 153 vaccini anti Covid-19 che sono in fase di sviluppo clinico – testati sull’uomo – e 196 in fase di sviluppo preclinico. Però, al momento, l’autorizzazione è stata concessa per 8 vaccini: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech e Novavax.