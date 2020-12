Le parole di Guido Rasi, ex direttore esecutivo di Ema

Guido Rasi, ex direttore esecutivo di Ema e microbiologo all’Università Tor Vergata, intervenuto ad Agorà, su Raitre, ha affermato che il vaccino contro il Covid-19 «mi aspetto che duri anche più di anno» anche se «oggi abbiamo una certezza a 6 mesi. Non sarà efficace da subito. Inizia progressivamente dopo 15 giorni dopo la prima iniezione e 7 giorni dopo la seconda iniezione; mediamente dopo 30 giorni sei protetto».

Dopo il vaccino sarà possibile non indossare più la mascherina? «I primi 3-4 mesi bisognerà portare ancora la mascherina perché l’informazione se il vaccino protegga anche dall’infettare i nostri vicini – ha risposto Rasi – l’avremo dopo 2-3 mesi di campagna quando si faranno i primi test in questo senso» e «vale per tutti i vaccini».

L’esperto ha poi ricordato che «l’attenzione sulla terza ondata ci deve essere perché, subito dopo le feste, riprenderemo auspicabilmente molte attività» e quindi «o manteniamo comportamenti più responsabili di 4 mesi fa o avremo una terza ondata. Anche perché il vaccino ha i suoi tempi».

Infine, per Rasi l’Ema (Agenzia Europea per i medicinali) potrebbe dare l’autorizzazione al vaccino entro il 29 dicembre «con elementi di precisione maggiori rispetto a quello affrettato e incauto del Regno Unito».