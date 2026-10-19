Le previsione de IlMeteo.it

Una perturbazione atlantica sta per attraversare l’Italia e porterà con sé piogge diffuse, a tratti abbondanti, temporali locali, vento forte e un calo delle temperature. I giorni più critici, secondo le previsioni di iLMeteo.it, saranno martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. In Liguria, nel Savonese, la pioggia accumulata potrebbe superare i 100-150 millimetri.

I primi segnali già oggi al Nord-Ovest

Il peggioramento si è fatto sentire già nella giornata di oggi. Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, il Nord-Ovest presenta «condizioni di spiccata instabilità al Nord-Ovest e fenomeni localmente intensi che interesseranno il Ponente Ligure».

Per lunedì 19 il quadro tracciato da iLMeteo.it prevede:

al Nord deboli piogge su Piemonte e Liguria;

deboli piogge su Piemonte e Liguria; al Centro qualche piovasco sulle coste toscane e più sole altrove;

qualche piovasco sulle coste toscane e più sole altrove; al Sud e sulle Isole instabilità su Sicilia e Sardegna e sui versanti ionici.

Martedì piogge intense su Liguria e Piemonte

Domani il maltempo si concentrerà sul Nord-Ovest, in particolare su Liguria e Piemonte, dove sono attese piogge continue e abbondanti. Nell’arco di 24 ore gli accumuli potrebbero superare i 70-90 millimetri.

Il quadro previsto per martedì 20:

al Nord piogge intense al Nord-Ovest;

piogge intense al Nord-Ovest; al Centro peggioramento in serata su Toscana e Lazio ;

peggioramento in serata su e ; al Sud e sulle Isole temporali in Sardegna, tempo più stabile nelle altre regioni.

Le piogge non si fermeranno con la fine di martedì. «Entro il pomeriggio di mercoledì», afferma Brescia, «gli accumuli complessivi potranno superare i 100-150 mm nell’area del Savonese».

Mercoledì il fronte avanza su quasi tutta Italia

Con lo spostamento del fronte verso est e verso sud, le precipitazioni raggiungeranno quasi tutto il Paese. Secondo iLMeteo.it, le zone da tenere d’occhio sono i settori tirrenici, a partire da Toscana e Lazio.

Le previsioni per mercoledì 21:

al Nord tempo instabile, con temporali soprattutto sul Levante Ligure e sul medio e alto Triveneto ;

tempo instabile, con temporali soprattutto sul e sul medio e alto ; al Centro rovesci e temporali sul versante tirrenico, condizioni migliori su quello adriatico;

rovesci e temporali sul versante tirrenico, condizioni migliori su quello adriatico; al Sud temporali in Campania e instabilità sparsa nelle altre regioni.

Libeccio a oltre 40 km/h e onde fino a 4 metri

Il vento girerà da ovest e da sud-ovest. Il Libeccio potrebbe soffiare a oltre 40 km/h e provocare mareggiate sulle coste esposte di Liguria e Toscana, con onde alte fino a 3-4 metri.

Da giovedì temperature in calo

Il maltempo avrà effetti anche sul termometro. Da giovedì 22 le temperature minime dovrebbero scendere di circa 2-4 gradi.

La tendenza per il fine settemana

Dopo una breve pausa, iLMeteo.it prevede un nuovo passaggio perturbato tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Secondo le previsioni sarà molto più debole e rapido del precedente.

Immagine generata con IA, a scopo illustrativo.