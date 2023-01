In totale tre vincite nell’ultimo concorso

Il 10eLotto “bacia” la Sicilia con una pioggia di ricchi premi ed una vincita in particolare centrata a Palermo. La fortuna nell’Isola è arrivata nell’ultimo concorso del 10 gennaio scorso. Come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 136mila euro. La più alta è arrivata a Palermo grazie a un “9 Doppio Oro” da 100 mila euro.

Doppia vincita nel Catanese

A Randazzo, in provincia di Catania, messo a segno invece un “9” da 20 mila euro, mentre a Catania, con un “4 Doppio Oro” sono stati vinti altri 16 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.

Nel Siracusano altra vincita

Appena due giorni prima era arrivata un’altra buona notizia con un altro premio per la Sicilia attraverso sempre il 10elotto con un’altra vincita. Nel concorso del 5 gennaio un fortunato giocatore di Siracusa è riuscito a centrare un “9 Oro” del valore di 50 mila euro. E non è finita qui perché la Sicilia continua nella sua fase fortunata, andando a calare in questi giorni persino la tripletta al Lotto. Nel concorso del 7 gennaio sono state centrate altre vincite per 42.213 euro. Le prime due a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con i giocatori che hanno portato a casa rispettivamente 14.163 euro e 14 mila euro. L’ultima, invece, è stata centrata a Grammichele, in provincia di Catania, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio da 14.050 euro.

Centrato un 5+1 al SuperEnalotto in Sicilia

La fortuna bacia la Sicilia ad inizio anno al SuperEnalotto, a Modica, in provincia di Ragusa, centrato un “5+1” da 532mila euro. Ora il Jackpot per il “6” vola a 342,2 milioni. Nessun “6” nella prima estrazione dell’anno del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 342,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 3 gennaio 2023, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5+1”, uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1, con i fortunati vincitori che si portano a casa 532 mila euro a testa. Da segnalare, inoltre, dieci punti “5” da 34.377,70 euro a testa e dieci “4 stella” da 27.010 euro ciascuno.