Iniziano le operazioni di varo del nuovo impalcato

Sono in fase di avvio le operazioni di varo del nuovo impalcato del viadotto Imera sull’autostrada Palermo Catania A19 e arrivano nuove disposizioni alla circolazione per consentire la realizzazione delle opere propedeutiche alla riapertura della carreggiata: chiusura della bretella in by-pass al viadotto in direzione Catania e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo. Lo rende noto l’Anas.

Nell’ambito dei lavori di ricostruzione del nuovo viadotto Imera, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono ormai in fase di avvio le operazioni di varo in quota del nuovo impalcato in acciaio. Per consentire il prosieguo delle attività necessarie alla definitiva riapertura è necessario ripristinare gli elementi del viadotto che in fase di realizzazione della bretella avevano subito importanti modifiche e, pertanto, risulta essenziale interdire al traffico la bretella in by-pass al viadotto, realizzata per dare continuità alla circolazione autostradale in direzione Catania.

In questa fase di cantierizzazione, la bretella risulta non più utilizzabile dall’utenza, sia per la necessità di eseguire le operazioni di ripristino degli elementi del viadotto, sia perché interferente con le operazioni di varo. Da oggi e fino al prossimo 31 luglio l’intero traffico sarà deviato, tra il km 56,900 al km 59,400, sulla carreggiata in direzione Palermo, in regime di doppio senso di circolazione.

Nei giorni scorsi la polemica Regione-Anas. “Se percorrete l’autostrada Catania Palermo ancora oggi vi renderete conto che ci sono una ventina deviazioni e 42 parzializzazioni. Poi c’è anche il ponte Himera, se venisse realizzato e aperto al traffico entro il prossimo 31 luglio come previsto, mi dimetterò da assessore Regionale, prendo questo impegno con l’Anas. Facciamo una scommessa così alla fine riusciremo a trovare forse una soluzione”. A dirlo il 29 maggio scorso l’assessore regionale ai trasporti e alla infrastrutture Marco Falcone tornando sulla polemica con l’Anas con la quale il governo della Regione ha aperto ieri un contenzioso rintuzzato dall’Ente.