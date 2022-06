Accordo sulla vertenza Ita Covisian, tutti assunti i lavoratori ex Almaviva

Redazione di

17/06/2022

Dopo una lunga trattativa chiuso l’accordo al ministero del Lavoro per la salvaguardia di tutti i lavoratori ex Almaviva transitati in Ita (ex Alitalia) e Covisian. Alla fine per tutti e 522 è stata trovata la soluzione per una loro ricollocazione. Alla presenza del ministro Andrea Orlando, sono stati sottoscritti due importantissimi accordi che salvaguardano l’intero perimetro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente operanti sulle attività di assistenza clienti di Alitalia prima, ed Ita poi.

Cosa prevede l’accordo

Gli accordi sottoscritti prevedono l’assunzione complessiva di 522 lavoratori, 200 assunti direttamente da Ita e 322 assorbiti da Covisian. “L ‘intesa traguardata sana una ferita che si era aperta con la disdetta dell’accordo sottoscritto lo scorso 21 ottobre 2021 – scrivono in una nota congiunta le segreterie nazionali di Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil -. Esprimiamo soddisfazione per l’intesa raggiunta, riconoscendo l’importante ruolo svolto dal ministro Orlando e da tutto il ministero del Lavoro, nell’opera di mediazione e di sintesi messa in campo nel corso di tutta la trattativa”.

Le premesse nefaste

Tutto era partito con due procedure di licenziamento che gravavano su 522 lavoratori tra Palermo e Rende, con posizioni di partenza distanti sideralmente tra i vari soggetti coinvolti: “Traguardare un accordo che mette in sicurezza tutti i lavoratori coinvolti in questa lunga ed estenuante vertenza è un risultato insperato – aggiungono le sigle di categoria -. Grande merito va riconosciuto alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno sostenuto le rivendicazioni del sindacato confederale, al grido di ‘tutti a bordo’. L’accordo porta tutti a bordo, garantendo continuità occupazionale ai 522 lavoratori coinvolti”.

Fine di un incubo

“L’accordo per la riassunzione dei 522 lavoratori ex Almaviva di Palermo e Rende – ha commentato Carmelo Miceli, deputato alla camera e neoeletto al consiglio comunale di Palermo – è una fantastica notizia, la fine di un incubo per chi in queste settimane ha temuto di perdere il posto di lavoro. Ringrazio il ministro Andrea Orlando per il grande impegno mostrato in queste settimane, per la sua sensibilità e per aver mantenuto la parola data ai lavoratori durante la sua visita a Palermo. Il suo intervento ci gratifica dopo gli sforzi compiuti in questi ultimi mesi per difendere i diritti degli operatori del call center e dimostra come, attraverso la buona politica, il lavoro nella nostra città possa essere sempre tutelato”.