L’Associazione Culturale Labe Laboratorio espressivo, darà il via, giovedì 15 ottobre 2026, ad un Corso di Public Speaking / comunicazione efficace e Dizione. Il corso si articola in sei incontri frontali, ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00, presso la sede dell’Associazione in via Mario Vaccaro 6, a Palermo.

Il public speaking e dizione è un percorso motivazionale e di competenze che aiuta a riqualificare la propria immagine rispetto ad un ipotetico pubblico di riferimento. Attraverso l’individuazione di tecniche mirate, si svilupperanno le competenze necessarie a rendere efficace la comunicazione di se stessi.





Tra gli argomenti trattati:

Comunicazione efficace

Gli elementi della comunicazione; presentazione formale; presentazione informale; presentazione assertiva. Lavoro sullo spazio e sul tempo; aspetti di platealità; peso calibrato del corpo e baricentro; postura; Isole; gestualità; sguardo: visus e focus. Il contatto visivo; elementi di corporeità etc.

Elementi di dizione e voce

– Elementi di Fonetica: La Voce (Come si producono i suoni)

– La Respirazione Diaframmatica (percepire il respiro – respirare con il diaframma – rafforzare e controllare il diaframma)

– Le regole della è aperta – é chiusa – ò aperta – o chiusa etc.





A tutti i partecipanti alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizioni entro lunedì 12 ottobre.

Per maggiori informazioni scrivere a: labeculturale@gmail.com

Luogo: associazione culturale labe laboratorio espressivo , via Mario Vaccaro , 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 18:00

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