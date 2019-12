rischi lungo le coste esposte

Una saccatura di origine atlantica, estesa dal nord-Europa all’area mediterranea centrale, determinerà una decisa intensificazione dei venti sulla Liguria e sulle regioni centro-meridionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da precipitazioni sulle regioni adriatiche del Centro e al Sud, con associata diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 dicembre, venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla Sardegna, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali. Dalle prime ore di domani, martedì 10 dicembre, si prevedono venti forti o di burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria. Inoltre dal mattino di domani attesi venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Abruzzo e Molise.

Sono previste forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 10 dicembre, allerta gialla per rischio temporali su gran parte del Molise e sul versante nord-orientale della Sicilia.

Nel resto dell’isola possibili piogge e attenzione per condizioni meteo avverse ma senza particolari allerta in base al bollettino emanato dalla Protezione civile nazionale. Le piogge, anche se moderate, saranno comunque persistenti e governeranno il clima dell’intera giornata di martedì lasciando spazio a qualche schiarita nella giornata di mercoledì ma dopo una notte anch’essa di pioggia.

Il miglioramento di mercoledì, però, non sarà stabile e già da giovedì tornerà a piovere per altri due giorni. Ancora presto per le previsioni attendibili per il fine settimana anche se al momento le temperature sono date stabili o in lieve discesa con qualche pioggia sparsa ma non insistente