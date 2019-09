E' successo in piazza Indipedenza

Ha caricato la moto sull’autobus dell’Amat e si dirige verso il deposito di via Roccazzo a Palermo. E’ successo a piazza Indipendenza.

Protagonista della vicenda un autista dell’Amat. Che a fine turno ha pensato bene di far salire il mezzo all’interno della navetta “fuori servizio”. E’ successo ieri sera alle 20.40. L’immagine – postata da MobilitaPalermo – ha fatto in poche ore il giro del web ed è diventata virale. A questo punto c’è da chiedersi: perché l’autista Amat ha fatto una cosa del genere?

Dall’Amat dicono che “l’azienda gradirebbe che l’autista a questo punto si consegnasse spontaneamente per spiegare le ragioni del suo comportamento, altrimenti saremo costretti a usare il pugno duro”.

L’Amat in queste ore sta facendo degli accertamenti. “Il problema – hanno fatto sapere – è che ieri sera in piazza Indipendenza c’erano quattro autobus fermi a quell’ora e quindi non è possibile risalire con certezza all’autista in questione”.