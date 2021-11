indagini della polizia

Un’auto è stata data alle fiamme in via Messina Marine a Palermo

La vettura di proprietà di un ex dipendente comunale

Indagini della polizia: alla donna, alcuni mesi fa, era stata data alle fiamme un’altra vettura

L’auto di una ex dipendente comunale è stata data alle fiamme in via Messina Marine a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Una bottiglietta con tracce di benzina

Nei pressi della vettura è stata trovata una bottiglietta con tracce di benzina.

Indaga la polizia, si tratta del secondo episodio

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di stato. Alla donna alcuni mesi fa era stata data alle fiamme un’altra vettura.

Danneggiate le due autovetture del sindaco di Limina

Gli inquirenti dovranno accertare se si tratti di una intimidazione alla proprietaria dell’auto.

Nel mese di agosto, una intimidazione si era consumata ai danni di Filippo Ricciardi, sindaco di Limina (in provincia di Messina), con il danneggiamento delle sue due autovetture. In quell’occasione, tramite una nota, Anci Sicilia aveva espresso solidarietà: ““Si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio nei confronti degli amministratori locali in prima linea per la difesa della legalità che ogni giorno, malgrado le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ed economica, provano a dare risposte ai cittadini”.

“Sbirro” sull’auto dei genitori

Ancora prima, nel mese di luglio, intimidazione all’assessore all’Igiene urbana di Bagheria, Giuseppe Tripoli. Nell’auto dei genitori del componente della giunta è stato lasciato un materasso e nel parabrezza la scritta “sbirro”. L’auto si trovava in via Alcide De Gasperi. L’assessore aveva immediatamente presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai genitori e all’assessore Tripoli – aveva dichiarato il sindaco di Bagheria –. Siamo certi che non arretrerà di un passo nell’opera meritoria che sta compiendo per garantire l’igiene urbana di questa città. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine che ringraziamo per la collaborazione nella tutela del territorio e a cui garantiamo la nostra collaborazione”.

(foto repertorio)