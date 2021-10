Un violento tamponamento all’altezza di Leroy Merlin

Scontro questa mattina in autostrada sulla A-29 in direzione Palermo con un ferito. La collisione è stata tra un furgone di una nota ditta di surgelati e un’utilitaria. Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria che è rimasto ferito. Sul posto polizia stradale e Anas per viabilità e ripristino della sicurezza.

Un tamponamento

La collisione è avvenuta in territorio di Palermo per l’esattezza del centro commerciale Leroy Merlin. Per cause ancora in corso di accertamento il furgone è andato ad impattare tamponando l’utilitaria che procedeva davanti a lui. Al lavoro gli agenti della polizia stradale per provare a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Inevitabili qualche coda e rallentamento.