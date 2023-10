Episodi che si susseguono da tempo

Da qualche giorno centro storico e anche alcune zone periferiche di Palermo sono oggetto di furti similari fra loro, con le auto sempre prese di mira. Finestrini infranti e in alcuni casi anche veri e propri furti all’intero dei veicoli. In alcuni casi l’impressione è che sia vandalismo allo stato puro, in altri casi invece raid mirati per rubacchiare oggetti lasciati all’interno dei mezzi.

I raid

Furti di questo tipo, con finestrini delle auto mandati in frantumi, si sono verificati a ripetizione nelle vie Maqueda e Candelari, ed anche in piazza sant’Anna. In alcuni casi i ladri-vandali hanno lascato il loro segno anche al di fuori del centro storico. “Non solo centro storico – racconta una residente -, è successo anche a noi qualche giorno fa in piazza Unità d’Italia all’incrocio con via Leopardi: uno dei punti più trafficati della città”. Strade che si trovano in zona Notarbartolo.

La catena di episodi nel Trapanese

Situazione simile si verificò per un certo periodo nel corso delle festività natalizia tra Trapani ed Erice. Neanche nel santo giorno di festa per eccellenza si è interrotta la catena di episodi che per settimane si è verificata tra le due cittadine limitrofe della provincia Trapanese. Proprio la notte di Natale ci fu brutta sorpresa per tantissimi residenti o per chi aveva posteggiato temporaneamente in quelle strade per festeggiare con amici e parenti. Si sarebbero contati almeno una cinquantina di episodi di finestrini rotti delle auto dai vandali. Azioni senza senso, fine a sé stesse, dal momento che non venne rubato nulla. Quindi nessun gesto magari di qualche ladro disperato ma semplicemente il puro “piacere” di creare disagi e danni.

Individuato e arrestato

Per il vandalo nel Trapanese però la pacchia ad un certo punto è finita. I carabinieri infatti lo arrestarono a Marsala nei primi giorni del gennaio scorso. Sarebbe stato accertato che era lui il responsabile di una serie di danneggiamenti avvenuti anche la notte di capodanno. Ma non si esclude che abbia colpito anche in altre circostanze.

Like this: Like Loading...