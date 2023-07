Ancora black out a Palermo, saltano contatori e chiude assessorato

Redazione di

24/07/2023

Ancora black out a Palermo, rubinetti senza acqua e contatori che non reggono l’impianto di climatizzazione. Così i dipendenti del dipartimento regionale Lavoro di via Praga a Palermo hanno ricevuto in mattinata un ordine di servizio per lasciare gli uffici. “Siamo senz’acqua e con l’impianto elettrico staccato, abbiamo fatto un ordine di servizio per mandare tutti a casa, non si può lavorare con 44 gradi in queste condizioni” afferma l’assessore regionale Nuccia Albano.

Su altre categoria di lavoratori non si può intervenire

“Non abbiamo competenza su altri assessorati, ma se dovessimo ricevere istanze di chiusura noi ovviamente le avalleremo – aggiunge l’assessore -. Il nostro è un segnale”. Per le altre categorie di lavoratori l’assessorato non può intervenire: “A mio giudizio dovrebbero essere le imprese, non possiamo intervenire autonomamente”, ha spiegato l’esponente della giunta.

Altri black out

Da considerare che si sono verificati altri black out sempre a Palermo e in altre zone della città. Segno che a macchia di leopardo continua a persistere il problema collegato al caldo torrido. Vuoi per l’eccessivo consumo energetico in questi giorni di calco, vuoi per le elevatissime temperature che possono creare problemi alle cabine. Stamattina nella zona di piazza Croci, dunque da tutt0altra parte di Palermo rispetto all’assessorato regionale al Lavoro, per due volte interrotta l’energia elettrica.

Problemi che si potranno ripetere

I black out potranno ulteriormente ripetersi con frequenza. Infatti è allarme caldo in tutta la Sicilia, arrivano i due giorni probabilmente peggiori con bollino rosso e rischi incendi in tutta la Sicilia occidentale e con punte di temperature di 47 gradi. E uno dei grandi rischi è dato dai black out che si ripetono e che hanno causato anche 12 ore senza elettricità a Siracusa e interruzione dell’erogazione idrica a Catania. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è messo in contatto con l’amministratore delegato di Enel distribuzione, Vincenzo Ranieri. Il governatore dell’Isola ha chiesto “un impegno straordinario di Enel per risolvere l’emergenza creata dalle centinaia di guasti della rete elettrica causate dall’eccezionale ondata di calore e dai sovraccarichi degli impianti di condizionamento”. Da Enel garantiti interventi straordinari.