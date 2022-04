Polizia municipale e operai addetti alla raccolta in azione a Borgetto

Nel palermitano ancora multe salate per chi abbandona i rifiuti per strada. Dopo le numerose attività effettuate tra Palermo, Carini e Capaci, in questi giorni il giro di vite interessa da vicino il territorio di Borgetto. In azione polizia municipale e operai della Dusty, la ditta che ha in appalto la raccolta dei rifiuti in paese. Ad essere state avviate delle verifiche a tappeto in varie vie del centro storico dove si sono registrati continui abbandoni di sacchetti, al punto da creare in alcuni casi delle micro discariche a cielo aperto.

La scure delle sanzioni

Sono in arrivo delle salatissime sanzioni per chi non rispetta gli orari di conferimento del sacchetto e la corretta separazione delle varie frazioni di spazzatura. Ad essere stata effettuata un’ispezione dei sacchetti abbandonati e in molti casi, dal tipo di rifiuto gettato, si è riusciti a ricostruire l’identità del presunto sporcaccione: da scontrini, fotocopie di documenti o codici fiscali gettati all’interno del sacchetto. In arrivo per loro la notifica di una salata sanzione dal comando dei caschi bianchi che in questi giorni preparerà l’invio di quella che si preannuncia di certo non come gradita lettera di contestazione.

La ditta: “Gesto intollerabile”

Proprio in questi giorni la Dusty ha registrato anche su Borgetto un considerevole aumento della raccolta differenziata in paese che oramai ha sfondato il muro del 70%. Esistono però ancora delle sacche minoritarie di popolazione che si ostina a non differenziare: “Uno stile di vita che per alcuni, per fortuna una minoranza, – precisano i vertici della ditta – è diventata consueta abitudine, ma che d’ora in poi potrebbe costare cara, come è accaduto in questi giorni, nel corso dei controlli svolti in piazza Umberto I e nell’area adiacente l’ex mattatoio: per i trasgressori sono infatti in arrivo delle sostanziose multe. L’abbandono di rifiuti sul territorio è un gesto intollerabile che tocca contrastare in ogni modo”.