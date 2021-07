il 29° anniversario della strage

“In questo 29° anniversario della strage di Via D’Amelio tornano alla mente le immagini terribili dell’attentato, degli effetti devastanti dell’autobomba che stroncò la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e di Emanuela Loi. Per chi ha vissuto quei giorni la memoria di quell’orrore è indelebile, ma conforta che il ricordo delle vittime resti vivo a dispetto del tempo passato e che sia diventato patrimonio di tutti, anche di chi quel giorno non era nato”. Lo ha detto la professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il giudice ucciso a Capaci e presidente della Fondazione che del magistrato porta il nome.

Grande coraggio e valori

“Con Paolo Borsellino – aggiunge Maria Falcone – che rimase al suo posto pur sapendo di rischiare la stessa sorte di Giovanni Falcone, non ricordiamo solo l’uomo, le sue grandi qualità, il suo coraggio, ma soprattutto i suoi valori, quel senso di giustizia e di libertà che deve ispirarci tutti.

Il murale

La Fondazione Falcone in questo 29° anniversario dell’attentato “ha voluto manifestare la sua gratitudine a Borsellino facendo omaggio alla sua famiglia e alla città di Palermo di un murale che lo raffigura e che è stato realizzato vicino a quello che ritrae Giovanni Falcone”.

“Abbiamo chiamato l’opera, di Andrea Buglisi, ‘La Porta di Giganti’ in memoria di due uomini che hanno lasciato un ricordo indelebile e che sono tornati vicini, come vicini sono stati in vita, sulle facciate di due palazzi di questa nostra città che ha tanto bisogno di bellezza e riscatto”, conclude.

La programmazione Rai

Il Servizio Pubblico rende omaggio con una programmazione speciale: informazione Rai in prima fila con servizi, dirette e approfondimenti nelle edizioni dei telegiornali e dei giornali radio di tutte le testate.

Lunedì 19 luglio la programmazione partirà su Rai Storia (canale 54) con il consueto appuntamento de “Il giorno e la Storia” che racconta di quanto accaduto 29 anni fa in via d’Amelio, in onda a mezzanotte e cinque (in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e alle 20).

Si proseguirà con spazi di approfondimento su Rai1, alle 7.10 all’interno di “Uno Estate Mattina” e alle 15.40 in “Estate in diretta”, e su Rai3, alle 8 con “Agorà” – che proporrà un filmato di repertorio e la discussione con gli ospiti in studio – e alle 13.15 con “Passato e presente – Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio” (in replica alle 20.30 su Rai Storia).

Rai Movie (canale 24) alle 14 proporrà il film candidato ai David 2017 “Era d’estate” che racconta il soggiorno di Falcone e Borsellino con le loro famiglie all’Asinara per preparare il maxiprocesso contro la mafia. Alle 21.10 Rai Storia (canale 54) proporrà “Diario civile – Paolo Borsellino, l’ultima stagione”.

Alle 21.20 su Rai3 andrà in onda una puntata speciale di Report dal titolo “Le menti raffinatissime” (di Paolo Mondani e Giorgio Mottola in collaborazione con Norma Ferrara, Alessia Pelagaggi e Roberto Persia) incentrata sulla trattativa Stato-mafia, sulle stragi del 1992 e su quelle del 1993 con testimonianze inedite e documenti esclusivi che ricostruiranno, per la prima volta in televisione, il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti. Un filo nero collegherebbe infatti l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D’Amelio. Mafia, massoneria, terroristi di destra e servizi segreti deviati avrebbero contribuito per anni a organizzare e alimentare una strategia stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro paese. Lo raccontano a Report magistrati, collaboratori di giustizia e protagonisti dei piani eversivi.

Martedì 20 luglio, ancora su Rai1, andrà in onda alle 23.40 il film tv “Paolo Borsellino, i 57 giorni” per la regia di Alberto Negrin con Luca Zingaretti.

La piattaforma digitale RaiPlay parteciperà al ricordo dei tragici eventi del luglio 1992 con una selezione di film, fiction, documentari e contenuti delle Teche Rai. Nello specifico saranno disponibili: “Era d’estate” film del 2016, regia Fiorella Infascelli; “Paolo Borsellino, i 57 giorni” film tv del 2012, regia di Alberto Negrin; “Adesso tocca a me” 2017, regia di Francesco Micciché; “Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole” documentario di Andrea Salerno, 2014; “Paolo Borsellino Essendo stato” documentario di Ruggero Cappuccio, 2016; Speciale Tg1 “Borsellino, un eroe italiano”; “Io Paolo”, spettacolo teatrale 2020, scritto dal giornalista Francesco Vitale e da Manfredi Borsellino.

Nella sezione “Teche”: Le parole di Borsellino (10 contributi con interviste originali a Paolo Borsellino); Vittime di Mafia (Collezione che si compone di due parti: la prima dedicata alle due vittime simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la seconda alle tante altre vittime illustri della mafia: intellettuali, rappresentanti dell’esercito e delle forze dell’ordine, mogli e figlie di mafiosi che ebbero il coraggio di combattere e ribellarsi).

Tutte le reti Rai trasmetteranno un teaser istituzionale in ricordo di Borsellino mentre l’anniversario della strage sarà evidenziato sul Televideo nella sezione “Accadde oggi”, alla pagina 407, e nella pagina “Eventi” all’interno di “Almanacco”.