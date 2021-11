Al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri

Un incendio è divampato in un capannone nell’ex consorzio Asi del quartiere palermitano di Brancaccio, oggi Irsap, l’istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Le fiamme sono partite da alcuni mobili accatastati. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che stanno accertando le cause del rogo. Pare che in quei padiglioni trovino riparo alcuni senzatetto e che accendono dei fuochi per proteggersi dal freddo.