Da 24 ore si protrae il disagio

Da 24 ore Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, è letteralmente al buio. A causa degli incendi e del caldo anomalo di questi giorni la sede istituzionale di piazza Indipendenza è senza energia elettrica. Una situazione che di fatto impedisce il normale svolgimento di lavoro ai dipendenti e allo staff del presidente della Regione Renato Schifani. Secondo quanto apprende l’agenzia Italpress, Schifani sarebbe molto risentito e contrariato per questa grave situazione di disagio, specialmente in un momento critico e delicato come quello di questi giorni.

Non c’è neanche un piano “B”

Paradossale è anche la mancanza di un gruppo elettrogeno d’emergenza che permetta almeno le principali funzioni del palazzo. Solo in queste ore, secondo quanto apprende sempre l’Italpress, la situazione si avvia a una lenta ma difficile normalità con una sola ala del palazzo funzionante.

Ondata calore e black-out, centinaia chiamate a Coc Catania

Non è solo Palermo che sta risentendo di queste problematiche. Sono centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza 095484000 in funzione h24 nel Centro operativo comunale di protezione civile di Catania. A chiedere assistenza e informazioni di vario tipo sono i cittadini. Aiuti collegati soprattutto alla mancanza di energia elettrica e di acqua. Molto chiamate arrivate anche per essere messi in contatto coi vari servizi assistenziali e ospedalieri.

Particolari necessità

A questo stesso numero si può chiamare per segnalare casi di particolare necessità. Come quella di persone che necessitano di essere ospitate dalle ore 9 alle 21 nei locali climatizzati approntati dal Comune nel complesso fieristico Le Ciminiere. Per rifocillare, anche con cibo e bevande, persone che hanno bisogno. Gli operatori e i volontari convenzionati con i servizi sociali del Comune, infatti, sono pronti a intervenire per supportare queste persone e se necessario accompagnarle nel luogo protetto. Qui a rotazione un centinaio di cittadini, alcuni dei quali senza fissa dimora, durante la giornata di oggi si sono recate per sottrarsi alle ondate di calore.

