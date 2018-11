Le salme delle nove vittime della tragedia del maltempo a Casteldaccia (Pa) sono state portate nella parrocchia Madonna di Lourdes in piazza Ingastone a Palermo. Nella chiesa è allestita la camera ardente. I familiari delle vittime hanno espresso il desiderio di far svolgere i funerali nella Cattedrale di Palermo.

Si tratta di Antonio Giordano , 65 anni, della moglie Matilde Comito, 57 anni. I loro figli Marco, 32 anni e Monia, 40 anni. Monia è sposata con Luca Rughoo i due hanno due figli: Francesco, 3 anni, morto anche lui, e Manuela 13 anni, sopravvissuta perchè era col padre e la cugina Asia a comprare dei dolci quando si è scatenata la bomba d’acqua del fiume Milicia. Nella strage è morta anche Nunzia Flamia, 65 anni, madre di Luca.

Sono morti anche Stefania Catanzaro, 32 anni, moglie di Giuseppe Giordano (figlio di Antonio e Matilde) che è sopravvissuto perchè scaraventato su un albero dalla violenza dell’inondazione, e i loro figli Rachele, di un anno e Federico di 15. E’ sopravvissuta perchè era con lo zio l’altra figlia Asia di 12 anni.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto per ieri e oggi siano esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del maltempo.

“Mi sembra un atto doveroso – ha detto Orlando, anche in qualità di Presidente di Anci Sicilia – esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia. Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché aderiscano a questa iniziativa mostrando in questo momento di lutto e dolore l’unione della nostra comunità regionale”.

L’IRA DI MUSUMECI: “CADRANNO ALTRE TESTE”

RIMUOVETE IL PREFETTO DI PALERMO, L’ATTACCO DI MUSUMECI LEGGI QUI

CONTINUANO LE RICERCHE DEL MEDICO DISPERSO

CROLLA UN COSTONE DI MONTE PELLEGRINO

IL MALTEMPO PORTA MORTE, DISASTRI E DEVASTAZIONE

AGGIORNAMENTO MALTEMPO: Leggi qui

Altri 2 morti nell’agrigentino, sono 12 i morti adesso: Leggi qui

DUE FAMIGLIE DISTRUTTE Leggi qui