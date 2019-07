Tre importanti momenti musicali a Palermo, i concerti di Calcutta (18 luglio), Massimo Ranieri (2 agosto) e Antonello Venditti (29 agosto), tre occasioni per dire no alle dipendenze da droghe e alcool e fare prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili come l’epatite A, l’Aids, la sifilide, l’HIV, passando a stili di vita più corretti.

E’ il contenuto della campagna di sensibilizzazione prevista dal piano regionale della prevenzione, che l’Assessorato per la Salute della Regione siciliana, insieme con la Asp di Palermo hanno oggi diffuso, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte la dirigente del Dasoe (Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) Maria Letizia Di Liberti, le responsabili della promozione della salute e della promozione degli screening Daniela Segreto e Gabriella Dardanoni e la dottoressa Annamaria Maggio del dipartimento salute mentale dell’Asp. Una unità mobile perfettamente allestita all’interno per effettuare ogni sorta di screening e fornire consulenza psicologica, sarà presente in prossimità del palco dove si terranno i tre concerti: all’interno del camper medici,psicologi, assistenti sociali, personale sanitario inviteranno il pubblico che si recherà agli eventi musicali a fermarsi, entrare per qualche minuto e verificare il proprio stato di salute o semplicemente distribuire qualche utilissima e concreta informazione su come la prevenzione possa significare in molti casi salvare la vita.

Il 18 luglio, in occasione del concerto di Calcutta, la prima tappa del camper è dedicata ai giovanissimi e ai giovani dai 14 ai 26 anni. A loro sarà distribuita una preziosa mini guida intitolata “Goditi la vita” con i dieci punti fondamentali da osservare per non contrarre il virus dell’Hiv o di altre infezioni che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali. All’interno dell’opuscolo un profilattico e il numero verde sempre attivo 800861061 a cui ci si può rivolgere in caso di screening o sospetto di aver contratto infezioni.

La campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione proseguirà il 2 agosto al concerto di Massimo Ranieri, con la promozione degli screening oncologici, le vaccinazioni contro le malattie infettive, la prevenzione delle malattie cronico-degenerative (cardiopatie, ictus, tumori, diabete, distrurbi respiratori cronici) che hanno alla base fattori di rischio modificabili con un corretto stile di vita. Ed è proprio sui corretti stili di vita che il camper dell’Asp si soffermerà in occasione del terzo concerto, quello di Antonello Venditti, coinvolgendo il pubblico di tutte le età.

A supportare le iniziative della Regione Siciliana e della Asp anche la società Terzo Millennio, promotrice e organizzatrice dei tre eventi musicali. “Ho chiesto di poter supportare questa campagna di sensibilizzazione attraverso i nostri eventi – ha detto Massimo Minutella, intervenendo oggi all’incontro con la stampa – abbiamo il grande desiderio di aiutare questa nostra meravigliosa terra di Sicilia, affinché i giovani e i meno giovani abbiano coscienza che la prevenzione è uno strumento prezioso per la qualità della vita e che bisogna darvi grande importanza”. “Saranno circa 5000 i giovani che prenderanno parte al concerto di Calcutta – ha osservato Maria Letizia Di Liberti – speriamo di raggiungere molti di essi, ragazzi e ragazze, per dire loro quanto sia importante assicurarsi subito di non essere rimasti infetti dal virus dell’Hiv e che, in caso contrario, è fondamentale curarsi immediatamente”.

“Anche la guida dopo aver assunto droghe o ingerito sostanze alcoliche è troppo spesso causa di morte, ma non possiamo parlare di incidenti, in realtà si tratta di scelte ben precise, scegliere di assumere droghe per mettersi poi alla guida di un’auto equivale a mettere in pericolo o colpire persone innocenti. I terribili fatti di cronaca ci dicono quanto i momenti di prevenzione siano oggi particolarmente importanti” – ha osservato Daniela Segreto, in riferimento alle recenti stragi sulle strade siciliane causate da consumo di sostanze.

Annamaria Maggio ha infine diffuso un breve report sul lavoro svolto dal camper dell’Asp dal 2018 ad oggi, intervenendo nelle piazze della movida a Palermo. “Abbiamo intercettato da febbraio 2018 ad oggi circa 2.500 giovani tra i 14 e i 26 anni e somministrato circa 1500 questionari da cui risulta che il 78% utilizza sostanze, per la maggior parte marijuana e alcool. Il 21% avverte di essere a rischio di dipendenza. Nella fascia di età che va dai 14 ai 17 anni la percentuale di rischio sale dal 21 al 24%. Dai questionari emerge inoltre che 70% delle persone intercettate non usa il profilattico e che il 45% ha rapporti promiscui. Più del 50% del totale non ha mai eseguito test per sapere se ha contratto malattie a trasmissione sessuale. Il 30% delle persone intercettate è risultato positivo allo screening di primo livello per la sifilide ed è stato inviato a strutture di secondo livello per cure adeguate. Intercettiamo con il nostro lavoro – ha osservato maggio – quella parte di popolazione che mai si sottoporrebbe ad uno screening, questo in termini di salute pubblica ha un grosso valore e un altissimo valore in termini umani”.