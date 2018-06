Presenti sindacato Orsa, delegazione lavoratori e due deputati

La carenza di personale nel Consorzio autostrade siciliane, la partecipata regionale che gestisce strade e autostrade nell’Isola, è stata al centro di un incontro a palazzo dei Normanni a Palermo con l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, i rappresentati del sindacato Orsa, una delegazione di lavoratori e i deputati regionali Antonio De Luca (M5S) e Elvira Amata (Fdi).

Sono circa 150 i lavoratori del Cas; 211 le unità di personale necessarie a colmare i vuoti di organico per lo svolgimento delle attività nei caselli autostradali siciliani.

“Nell’incontro con i sindacati e i lavoratori – dicono De Luca e Amata – è stato affrontato il nodo della carenza di personale ed individuate alcune possibili soluzioni per risolvere l’annoso problema del precariato da un lato, e far fronte alle carenze strutturali di organico dall’altro. Dall’assessore regionale alle Infrastrutture è arrivato l’impegno a indurre la Giunta ad adottare una delibera di indirizzo che consenta al CAS di procedere con le assunzioni”. “Chiediamo al Governo – concludono i due deputati – di predisporre gli atti necessari ad esitare nell’immediatezza il provvedimento così da consentire al personale impiegato e alle loro famiglie un futuro sereno e non incerto come è stato sinora”.