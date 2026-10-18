Subito un taglio consistente delle accise, sia pure come provvedimento transitorio, per far abbassare i prezzi del carburante alla pompa o la crisi che si è innescata entrerà in una spirale che rischia di trascinare già il tessuto produttivo.

Anci Sicilia rivolge un urgente appello al Governo nazionale affinché intervenga tempestivamente per frenare l’insostenibile aumento dei costi del carburante e disinnescare la crisi legata allo sciopero dell’autotrasporto.

Necessario un impegno congiunto delle istituzioni

u una questione così rilevante per l’economia dell’Isola, l’associazione dei Comuni siciliani sottolinea la necessità di un impegno congiunto delle istituzioni nazionali e regionali.

“È indispensabile un intervento immediato che porti al taglio delle accise e all’abbassamento del costo del carburante alla pompa. Si tratta di una misura transitoria fondamentale, in attesa che si arrivi a trovare soluzioni strutturali definitive in grado di salvaguardare l’intero sistema produttivo. Il rischio concreto, altrimenti, è il blocco totale di un sistema economico già profondamente fragile come quello siciliano”, dicono il presidente Paolo Amenta e il segretario generale di Anci Sicilia Mario Emanuele Alvano.

La Regione intervenga usando l’avanzo di gestione

“Accanto all’intervento nazionale – proseguono Amenta e Alvano – è necessario un impegno concreto del Governo regionale, anche attraverso l’impiego, nei limiti delle possibilità di utilizzo, delle significative risorse dell’avanzo di amministrazione, per sostenere il comparto e contenere le ricadute della crisi sulle imprese e sulle comunità locali. La portata dell’emergenza richiede che ciascun livello istituzionale faccia la propria parte, con misure tempestive e coordinate”.

La crisi minaccia il tessuto produttivo dell’isola

Di fronte a una crisi che minaccia il tessuto produttivo dell’Isola, l’associazione dei Comuni siciliani considera l’iniziativa ministeriale di aprire un tavolo di confronto “un passaggio necessario, nel quale dovrà trovare adeguata attenzione la specificità della Sicilia: l’insularità e la collocazione geografica amplificano infatti il peso dei costi del carburante sul trasporto delle merci e sulla competitività delle imprese”.

“Serve subito un intervento straordinario di riduzione temporanea delle accise, capace di dare una boccata d’ossigeno immediata a chi lavora e a tutto il sistema produttivo e dei servizi, accompagnato da un’azione regionale che contribuisca a tutelare l’economia siciliana”, conclude il presidente Amenta.