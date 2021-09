lo studio della fondazione gimbe

Tra le sette province in Italia con l’incidenza di contagi più alta, 150 casi per 100 mila abitanti, sei sono siciliane. E’ quanto emerge da uno studio condotto dalla Fondazione Gimbe nella settimana tra il primo ed il 7 di settembre.

Le siciliane oltre la soglia critica

In questa classifica, Siracusa è in testa (231), a seguire ci sono Messina (189), Ragusa (170), Trapani (170), Catania (165), Prato (164) e Caltanissetta (159).

Record a Siracusa

In effetti, il record negativo nel Siracusano è leggibile anche dal provvedimento emesso dal presidente della Regione che ha spedito in zona arancione 8 Comuni: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla e Francofonte, che non solo hanno tanti contagi ma anche un basso tasso di vaccinazione.

Aumento di ricoveri

Recenti dati dell’autorità sanitaria, in merito alla situazione su Siracusa, hanno indicato un lieve abbassamento dei contagi, 425, aggiornati a ieri, ma un aumento dei ricoveri all’ospedale Umberto I di Siracusa in cui ci sono 24 pazienti malati di Covid19, tra cui uno in Terapia intensiva. Tra i degenti, un quarto appartiene alla fascia degli over 50, la più resistente al vaccino.

La situazione negli ospedali

A livello nazionale, secondo lo studio della Fondazione Gimbe, il tasso di occupazione in ospedale rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppure con notevoli differenze regionali: per l’area medica si collocano sopra la soglia del 15% Sicilia (23%) e Calabria (19%); per l’area critica sopra la soglia del 10% Sicilia (13%) e Sardegna (15%)

Aumento di positivi in 9 regioni, tra cui in Sicilia

Sempre nello stesso periodo, dal primo al 7 settembre, solo tre regioni, secondo l’analisi dello studio Gimbe, registrano un incremento percentuale dei nuovi casi, mentre in 9 Regioni crescono i casi attualmente positivi. 63 Province hanno un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria tutte le Province raggiungono o superano tale soglia. In aumento i decessi: 417 di cui 82 relativi a periodi precedenti.