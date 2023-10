Lo ha stabilito la Procura

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia suo corpo di Cosimo Castiglia, l’imprenditore edile morto due giorni fa a causa del ribaltamento del trattore che stava guidando. La salma è stata già trasferita al policlinico di Palermo dove verrà effettuato l’esame autoptico. Il magistrato evidentemente vuol chiarire alcuni aspetti della dinamica di questo incidente.

Lutto cittadino

Michele Panzarella, sindaco di Aliminusa, paese di residenza della vittima, ha dichiarato il lutto cittadino. “E’ venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente sul lavoro il nostro compaesano Cosimo Castiglia – ha scritto il primo cittadino in un messaggio alla cittadinanza -. Cosimo lo ricordiamo come un grande lavoratore, una persona educata e apprezzata da tutti. La sua perdita lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta l’intera cittadinanza si stringono attorno alla sorella Mariella in questo momento di grande dolore. A lei e a tutta la famiglia va il nostro pensiero, la vicinanza e il nostro cordoglio. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.

La dinamica dei fatti

Castiglia morì a Cefalù due giorni fa schiacciato dal trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla, in via Monte Pellegrino. Per l’uomo di 56 anni non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Tutto è stato inutile. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’incidente. Era titolare di una ditta edile di Aliminusa. Stava lavorando in piccolo cantiere privato per eseguire alcuni lavori. Sul luogo dell’incidente anche i tecnici dell’Asp.

Incidente col trattore il mese scorso

Si susseguono gli incidenti che vedono coinvolti i trattori. Ieri sulla statale 113 a Partinico tre i feriti per uno scontro tra un fugone e per l’appunto un trattore, che ha coinvolto anche un pullman. Fortunatamente tutti sono stati dichiarati fuori pericolo. Altri 3 feriti si sono verificati in un incidente sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, nella zona di Vicari. Si sono scontrati un autocarro e un trattore. Fortunatamente nessuna tragica conseguenza.

