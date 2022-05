Questa mattina ancora festa a Roma per la canonizzazione

Dopo la canonizzazione di ieri a piazza san Pietro, sono proseguite ancora questa mattina le celebrazioni per la novella santa Maria di Gesù Santocanale, la suora di Cinisi a cui è stato riconosciuto un secondo miracolo. Questa mattina la messa di ringraziamento alla basilica di Santa Maria Maggiore sempre a Roma che ha segnato anche il passaggio di testimone alla guida dell’arcivescovado di Monreale. Nei giorni scorsi infatti c’era stato già l’annuncio del commiato di Michele Pennisi che per raggiunti limiti di età lascerà il posto a Gualtiero Isacchi.

“Una santa a favore degli ultimi”

Alla celebrazione di questa mattina ha preso parte ovviamente anche l’arciprete di Cinisi, Antonino Ortoleva, che ha seguito molto da vicino questo processo di canonizzazione e che ha guidato i pellegrini di Cinisi in questa esperienza romana. L’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi, nella sua omelia ha voluto sottolineare questo passaggio: “Con gioia e vera gratitudine – ha detto – eleviamo il nostro ‘grazie’ alla santissima Trinità origine di ogni santità, per il dono della canonizzazione di santa Maria di Gesù Santocanale, la cui storia vocazionale è legata alla città di Cinisi, dove la santa si è distinta per la sua opera di evangelizzazione e di promozione umana a favore degli ultimi, ai quali ha voluto che si spezzasse il pane materiale, il pane della Parola di Dio e il Pane Eucaristico”.

Il passaggio di testimone

Si tratta in buona sostanza di un passaggio di testimone tra Pennisi e il nuovo vescovo. Lo scorso 28 aprile fu lo stesso Pennisi a comunicare l’annuncio, dopo aver riunito nel Palazzo Arcivescovile il Collegio dei consultori, il Consiglio presbiteriale, gli impiegati della Curia arcivescovile, il segretario del Consiglio pastorale diocesano e il segretario della Consulta delle aggregazioni laicali. La nuova guida della chiesa monrealese arriva dalla diocesi di Albano in cui ha svolto il ruolo di vicario per la pastorale. Monsignor Isacchi si è distinto per la sua attenzione alla partecipazione dei giovani nella vita ecclesiastica, un impegno nel rinnovamento dell’iniziazione cristiana ispirata all’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”.