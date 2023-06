A Palermo al Teatro Massimo

L’incontro e la stretta di mano con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’emozione unica per Filippo Talluto, 27 anni di Cinisi, affetto da sindrome di down e un uragano di energia. Atleta di grande spessore e apprezzato cameriere, già i riflettori delle tv nazionali si erano accesi su Filippo per la sua straordinaria integrazione sociale. Adesso anche il sogno che si avvera di conoscere e parlare con il capo dello Stato. Un’emozione unica dirà alla fine di quel breve colloquio.

Chi è Filippo

Atleta di successo specie nel lancio del peso, con varie medaglie di categoria conquistate con il suo club Telimar Palermo, è anche un amatissimo cameriere. Una vita piena di soddisfazioni che l’ha soprattutto aiutato a far cadere certi tabù per via della sua disabilità. Ha dimostrato a tutti che a volte le barriere sono mentali più che fisiche. L’incontro con il capo dello Stato è avvenuto ieri al Teatro Massimo di Palermo in occasione del XVI Simposio Cotec, la fondazione per l’innovazione tecnologica, che ha avuto come tema “L’innovazione nella finanza sostenibile”. Con Mattarella ospiti d’onore anche il re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Renato Schifani.

La stretta di mano e i sorrisi

Filippo Talluto era lì perché è impiegato come cameriere del Caffè del Teatro Massimo. Ha voluto con forza questo incontro con il presidente della Repubblica Mattarella e anche questa volta la sua caparbietà è stata determinate, così come nella vita. Filippo ha interloquito con Mattarella e si sono scambiati strette di mano e anche tanti sorrisi.

Tanta imprenditoria di qualità

Presenti diversi sindaci del comprensorio, tra cui quello di Terrasini Giosuè Maniaci: “Un vero piacere – ha detto tra le altre cose – ammirare alcuni dei nostri concittadini, dai più piccoli che hanno fatto parte del coro e dell’orchestra del Teatro Massimo, ai più grandi con l’amico Filippo Talluto, lo chef Gianvito Gaglio e l’imprenditore Giuseppe Biundo che hanno accolto e intrattenuto il Presidente della Repubblica Mattarella e gli autorevoli ospiti. Complimenti a tutti i nostri concittadini, e andiamo avanti orgogliosi di prendere parte ad eventi strategici per la crescita della nostra regione”.

