Il disegno di legge verso l'approvazione

Incremento monte ore medici veterinari

ok della Commissione Bilancio per la copertura finanziaria,

Calderone (FI) “Determinate il lavoro del presidente Savona. Adesso il voto in Aula”

Portare ad almeno 30 ore settimanali l’incarico a tempo indeterminato dei veterinari specialisti ambulatoriali delle Asp e dell’Istituto zooprofilattico della Sicilia. Dopo il positivo esito in Commissione Salute, oggi in Commissione Bilancio all’Ars, sono state garantire le coperture per la norma che prevede l’incremento per i medici veterinari specialistici. A questo punto si attende solo il voto in Aula.

Il disegno di legge verso l’approvazione

Il disegno di legge prevede, inoltre, che le 30 ore settimanali potranno essere superate su autorizzazione dell’assessorato regionale alla Salute in base alle necessità dei singoli enti e nel rispetto dell’equilibro di bilancio. Infine, i direttori generali, seguendo i criteri dell’ultimo Accordo collettivo nazionale, potranno trasferire i medici veterinari da una branca specialistica all’altra solo una volta e solo con il consenso dei diretti interessati che manterranno la loro anzianità di servizio.

Risparmiato un lungo iter burocratico

“Ringrazio il presidente Savona, primo firmatario nella norma, perché determinante alla decisiva accelerata dei lavori di accorpamento alla finanziaria. Ci siamo così risparmiati un lungo iter burocratico. Altresì ringrazio Margherita La Rocca Ruvolo, cofirmataria della norma, per il passaggio favorevole nella propria Commissione di merito. Una scelta sensata, che premia il lavoro di Forza Italia, favorevole sin dal primo giorno di legislatura all’ampliamento delle ore per tali figure professionali”. Lo dice il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone, terzo firmatario della norma.