Battaglia legale e sindacale

Arriva il ricorso al Tar in seguito alla pubblicazione dei concorsi alla regione che adesso rischiano di essere annullati. Il ricorso è stato presentato dal Cobas/Cidis, in seguito agli annunci dei giorni scorsi. “La segreteria regionale del sindacato Cobas-Codir, maggiormente rappresentativo dei dipendenti regionali, visto il mancato riscontro, a oggi, alle richieste formulate in sede sindacale, si è vista costretta, proprio malgrado, a rivolgersi al TAR Sicilia per ottenere l’annullamento dei bandi di concorso pubblicati nel dicembre 2021 e rettificati nel gennaio 2022”. Questo è quanto dicono in una nota le sigle sindacali.

Il ricorso al tar

Secondo il Cobas/Codir, sarebbe necessario “tutelare le legittime aspettative di progressione di carriera del personale dipendente della Regione Siciliana e, al contempo, consentire il necessario ricambio generazionale all’interno dell’Amministrazione aprendo i pubblici concorsi a nuove leve, ma nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto di tutti i lavoratori”.

Mancate progressioni di carriera

Le motivazioni dei sindacati poggiano sul fatto che per numerosi dipendenti regionali la Regione non abbia mai pensato ad una progressione di carriera. Per questo i corsi sarebbero illegittimi secondo il Cobas/Codir. La Regione, non avrebbe “non ha preventivamente verificato la possibilità di coprire i vuoti di organico anche tramite figure professionali già presenti nei propri ruoli”.

“A livello nazionale tutte le normative succedutesi negli ultimi anni hanno previsto sempre che le coperture dei vuoti di organico dovessero essere effettuate su un duplice binario: la progressione di carriera dei dipendenti – con modalità e percentuali fissati per legge – e l’assunzione di nuovo personale per la restante parte. Tali normative rispondono anche all’esigenza di contenere la spesa pubblica risultando evidente che una nuova assunzione comporta maggiori costi, sia retributivi che formativi, rispetto alla promozione di un dipendente in possesso della professionalità richiesta e già inserito nella macchina amministrativa”.

Percorso sul tavolo sindacale

Per queste ragioni il Sindacato Cobas-Codir ha chiesto in data odierna al Tar della Sicilia di annullare i bandi di concorso, con l’auspicio di poter in qualsiasi momento ritirare il ricorso presentato laddove finalmente il Governo della Regione Siciliana dovesse dimostrare di condividere le legittime aspettative dei lavoratori e adeguare il proprio operato alla Legge in vigore. “Tale percorso a tal punto non può che avvenire sul tavolo sindacale dove l’esecutivo deve appostare le dovute risorse per potere effettuare una riclassificazione di tutto il personale su un nuovo sistema classificatorio che produca efficacia ed efficienza della macchina amministrativa e il riconoscimento del lavoro svolto da tutto il personale. A tal fine è necessario che il governo regionale, partendo dalla specificità tutta siciliana che vede quasi tutto il personale svolgere mansioni diverse da quelle contrattualizzate provveda a rinegoziare con il governo centrale il vincolo dello 0,55 della massa salariale equivalente a poco più di 2 milioni di euro destinabile alle riforme del personale”.