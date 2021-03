PRONTA LA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL BANDO

La graduatoria dei beneficiari del bando “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” – Campagna 2020/2021 è definita e si potrà consultare sul sito web della Regione Siciliana (dipartimento dell’Agricoltura) a partire da oggi.

Contributo cofinanziato dall’Unione europea e dal Mipaaft

«Questa misura – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla – ci permette di sostenere il settore dell’apicoltura attraverso l’erogazione di un contributo cofinanziato dall’Unione europea e dal Mipaaft, che per la campagna in atto equivale a quasi 604mila euro».

Gli obiettivi del bando

Gli obiettivi del bando riguardano: la formazione, la divulgazione e l’assistenza tecnica attraverso finanziamenti a favore del mondo associazionistico; l’acquisto di attrezzature e il ripopolamento del patrimonio apicolo, tramite contributi erogati ai privati. Il bando ha dato particolare impulso alle sotto-azioni A6 e C2.2, inerenti l’acquisto di attrezzature per il miglioramento del livello tecnologico delle aziende apistiche e di attrezzature meccaniche per gli apicoltori che praticano il nomadismo.

Il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura

«Il Governo Musumeci – sottolinea Scilla – continua così a supportare un comparto di grande valore per la nostra regione. Non si tratta soltanto di incentivare una produzione di miele di elevata qualità, ma anche di preservare il benessere delle api che giocano un ruolo chiave nell’ecosistema, poiché sentinelle dell’inquinamento ambientale».

Ricevute 147 istanze

Sono state 147 le istanze ricevute, ritenute tutte ricevibili; limitatamente alla sotto-azione C2.2 solo due ditte non sono state ammesse al finanziamento per assenza dei requisiti. L’importo complessivamente richiesto per le sotto-azioni ammonta a 820.465 euro e probabilmente tutte le istanze potranno essere finanziate, grazie all’aumento del contributo comunitario proposto dalla Commissione Ue; la gestione degli ulteriori fondi, di cui si avrà certezza a fine giugno, potrà infatti consentire di fare scorrere le graduatorie includendo il maggior numero possibile di aventi diritto.