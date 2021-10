l'evento questa sera a palermo

Torna “Coolinario”, la celebrazione della buona cucina e del cibo d’eccellenza

Coolinario presenta “The Amazing Party”, appuntamento questa sera a Villa Zito a Palermo

Verrà presentato il libro “Cucina” di Mario Di Zito, inoltre degustazione e musica

Celebrare insieme i piaceri della tavola con passione e dedizione. La riscoperta della convivialità ma anche la cura per i dettagli, affinché tutto sia perfetto.

Ritorna “Coolinario”, l’esperimento di celebrazione della buona cucina e del cibo d’eccellenza che ha preso piede qualche anno fa da un’idea del palermitano Vittorio Filippone.

Coolinario, ‘nato’ a Palermo ma esportato nel tempo anche in altre località siciliane, ha conquistato i palati più esigenti così come i semplici appassionati del gusto. Ci si ritrova insieme e si cucina, condividendo emozioni e sapori.

“The Amazing Party” a Villa Zito

Coolinario ha pensato ad una serata speciale che si terrà oggi a partire dalle ore 20. Un appuntamento immancabile per chi ama stare dietro ai fornelli ma anche per chi vuole immergersi in una esplosione di sapori con un occhio sempre attento alla sicilianità.

Insomma un evento culinario ma non solo, un evento davvero “cool”.

Coolinario presenta infatti “The Amazing Party”, una serata da bar nell’affascinante contesto di Villa Zito, a Palermo, in occasione della quale Mario Di Ferro presenterà alcune ricette ed il suo libro “Cucina”.

Durante la serata si terrà una degustazione dei prodotti della nuova azienda Manfrè, accompagnata da una selezione musicale del noto dj Marco Lojacono.

Il libro “Cucina” di Mario Di Ferro

In “Cucina” Di Ferro compie un suo personale viaggio fra gli innumerevoli piatti della tradizione, pescando a mani nude nella “cucina delle nonne”. Ogni sapore è un ricordo, ogni boccone un’emozione. Una cucina in cui le ricette si tramandano oralmente e le pietanze si cucinano ‘a occhio’. E ogni volta regalano sapori diversi.

Un libro per chi vuole imparare a cucinare con allegria, in modo semplice e veloce. Ricette più o meno facili raccontate in modo assai pratico e con ironia.

Anche Coolinario torna dunque alla ‘normalità’ con un appuntamento che si preannuncia già di successo.

In passato Coolinario ha anche organizzato “The Game”, una sfida di alta cucina con piatti gourmet.