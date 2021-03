CONFRONTO SULLE VACCINAZIONI

Renato Costa, commissario all’emergenza Covid-19 a Palermo, ha incontrato i Presidenti dei Comitati Consultivi dell’area Metropolitana di Palermo. Il cordiale confronto è avvenuto ieri presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo ed è stato incentrato sulla vaccinazione antiCovid-19, sull’organizzazione delle strutture dell’isola ed una veloce ed omogenea comunicazione ai cittadini.

I presidenti dei Cca dell’Area metropolitana offrono la loro collaborazione

I Presidenti dei CCA dell’Area metropolitana di Palermo (ASP 6, Villa Sofia-Cervello, ARNAS Civico, Policlinico Giaccone ed ISMETT), che rappresentano più di 140 Associazioni No-Profit, hanno offerto al Commissario la volontà di collaborare per venire incontro alle esigenze degli anziani, dei disabili, dei più fragili, dei malati rari e dei loro caregiver, per superare le difficoltà di accesso al vaccino attraverso procedure di prenotazione più semplici, evitando le lunghe code dei giorni precedenti, così come evidenziato dalla stampa. Costa nel ringraziare i Presidenti per la loro disponibilità a collaborare in tutte le strutture sanitarie, insieme ai volontari, ha voluto chiarire che l’organizzazione delle strutture vaccinanti è migliorata giorno dopo giorno e che alla Fiera del Mediterraneo si aggiungerà a breve un terzo turno di vaccinazione dalle 18 alle 24. Inoltre ha ammesso che il sistema di prenotazione Regionale e Nazionale non è stato in sinergia e che le perplessità di una parte degli utenti all’utilizzo del vaccino AstraZeneca hanno creato qualche rallentamento e pertanto l’invito dei CCA ad una omogenea e corretta informazione ai Cittadini è molto importante.

L’esigenza di accelerare le vaccinazioni in Sicilia

Le perplessità di coloro i quali sono stati influenzati dai pochissimi casi di embolia cerebrale sicuramente sono state fugate dall’esempio e dalle parole del commissario Generale Figliuolo, da quello del Presidente della Repubblica ed a Palermo dal Sindaco Orlando, Presidente ANCI Sicilia, anche lui vaccinatosi qualche giorno fa con AstraZeneca.

Il commissario ha sottolineato con forza la volontà e l’esigenza di accelerare le vaccinazioni in Sicilia, anche se la nostra Regione è in questo momento tra le più virtuose in tal senso, nonostante le difficoltà di approvvigionamento.

La delegazione dei CCA di Palermo ha chiesto a Costa, al fine di rendere operativa e funzionale la collaborazione, di creare un filtro per informare i cittadini velocemente sulle procedure organizzative e sulle novità che riguardano i vaccini, specie alle fasce più deboli della popolazione.

Maggiore e più consapevole afflusso di notizie

Il Commissario Costa ha incaricato la sua Segretaria, mentre i CCA hanno delegato Roberto Di Pietro (Vice-Presidente CCA ASP di Palermo), per un regolare confronto che scaturisca in un maggiore e più consapevole afflusso di notizie, indirizzate ai cittadini e alle Associazioni.