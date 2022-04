a palermo dal 5 al 7 maggio

In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il Notariato ha organizzato, in collaborazione con la Fondazione italiana del Notariato e il Consiglio Notarile di Palermo e con la partecipazione della Fondazione Circolo dei lettori e di Sellerio Editore, una tre giorni di eventi sui temi della legalità, l’etica e la deontologia guidata dal filo rosso della Costituzione con iniziative dedicate agli studenti, ai detenuti, ai tecnici del diritto e a tutta la cittadinanza.

Sono tre i momenti più significativi dell’intera rassegna.

Lo spettacolo su Pasolini e Sciascia il 6 maggio

Il 6 maggio alle 18.30 presso il Circolo ufficiali dell’esercito, Piazza Sant’Oliva 25 dove si terrà un importante e coinvolgente momento di spettacolo “Pasolini e Sciascia fuori dagli schemi: dialoghi e letture” per intrecciare la vita e l’opera di Sciascia e Pasolini dei quali, a cavallo fra il 2021 e il 2022, ricorrono i rispettivi centenari dalla nascita. Con Giuseppe Culicchia, Giorgio Vasta ed Elena Loewenthal, letture di Luigi Lo Cascio, con l’intervento video del maestro Emilio Isgrò.

La lectio magistralis sulle democrazie di Luciano Violante

Sabato 7 maggio, dalle ore 10.30 alle 13, presso l’Aula Bunker del Carcere Ucciardone di Palermo, per l’evento conclusivo dell’intera manifestazione che ospiterà la Lectio Magistralis “Le democrazie si distruggono per suicidio” di Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei deputati, oltre agli interventi di Matteo Frasca, Presidente Corte d’Appello di Palermo; Valentina Rubertelli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato; Antonio Areniello, Presidente Fondazione Italiana del Notariato; Mario Marino, Consigliere Nazionale del Notariato.

La rappresentazione teatrale “Questa Costituzione è uno spettacolo”

A conclusione, è prevista la Rappresentazione teatrale: “Questa Costituzione è uno spettacolo” ideata e interpretata da Giulio Biino, Consigliere Nazionale del Notariato e Fabrizio Olivero, Notaio in Torino.

Alla Gam un’opera di Emilio Isgrò

Infine la sera di venerdì 6 maggio alle ore 21, è prevista una cena presso il suggestivo chiostro della GAM – Galleria d’Arte Moderna con possibilità di una visita guidata al museo dove, durante la tre giorni palermitana, verrà ospitata un’opera concessa dal maestro Emilio Isgrò facente parte del ciclo “La Costituzione cancellata”.

Il programma completo della tre giorni è consultabile sul sito internet www.notariato.it