Per il cenone di fine anno dei nidi di polenta al cotechino

Nidi di polenta con cotechino e lenticchie

Il cotechino è una della pietanze obbligatorie della tradizione per la cena di Capodanno. Da abbinare alle lenticchie per un sapore unico.

Questa ricetta prevede di realizzare dei nidi di polenta croccante da farcire con dei tocchetti di cotechino e con le lenticchie

Il cotechino non deve mancare mai dal menù di Capodanno. L’abbinamento classico è con le lenticchie. Per una versione più smart, abbiamo fatto il cotechino a pezzettini e l’abbiamo trasformato in un ripieno per guarnire dei nidi di polenta croccante.

Ecco gli ingredienti per i nidi di polenta ripieni di cotechino e lenticchie

1 confezione di Polenta pronta

100 gr di lenticchie lessate

300 gr di cotechino già cotto

30 gr di cipolla tritata

50 gr di passata di pomodoro

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

rosmarino e salvia

burro e parmigiano grattugiato q.b.

Ed ecco come procedere alla preparazione della ricetta

Tagliate l’insaccato a fettine, poi a cubetti. Stufate nell’olio la cipolla tritata, unite le aromatiche tritate, le lenticchie e la passata di pomodoro. Salate, pepate e cuocete per 5 minuti. Aggiungete il cotechino a cubetti e fate insaporire per 3 minuti. Conservate in caldo. A questo punto ci occupiamo della polenta. Mettete sul fuoco una casseruola con un litro e mezzo d’acqua, salate a piacere e portatela a bollore. Quando l’acqua bolle, versate a pioggia il contenuto di 1 confezione di polenta mescolando bene per evitare che si formino grumi. Continuate la cottura a fuoco moderato, mescolando di tanto in tanto. Dopo 8 minuti la polenta è pronta.

Su un foglio di carta-forno disegnate dei cerchi dal diametro di 5 cm. Mettete il foglio sulla placca da forno. Raccogliete la polenta in un sac à poche con beccuccio a stella, spremetene un poco all’interno di ogni cerchio e allargatela con un cucchiaio unto formando la base. Spremete un cordone di polenta sul bordo e ripassate con un secondo cordone formando i nidi. Formate tutti i nidi, pennellate il bordo con burro e parmigiano grattugiato e trasferiteli a tostare in forno con funzione grill. Farcite i nidi con il cotechino e le lenticchie. Decorate con un ciuffetto di rosmarino e servite.