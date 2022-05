Marchetta “Orgoglioso di loro”

Un attestato di bememerenza “per l’alto valore dell’impegno e del servizio profusi nella costante lotta alla pandemia e per il significativo sostegno e supporto ai cittadini e alla collettività”. Il riconoscimento rivolto agli operatori e al personale dell’emergenza Seus 118, è stato consegnato oggi dal Club Rotary Palermo Montepellegrino al presidente facente funzioni della Seus, Pietro Marchetta, intervenuto insieme a Simona Taibi, componente del Cda.

La cerimonia di consegna è stata una di quelle avvenute nel salone del palazzo arcivescovile di Monreale nei confronti di medici, docenti, forze dell’ordine, volontari, religiosi e giornalisti insigniti per l’impegno profuso contro il Covid19.

“La Seus è orgogliosa di tutti i propri operatori e dipendenti, i quali fin dall’inizio sono stati in trincea e in prima linea nel contrasto a questa spaventosa pandemia – afferma il presidente facente funzioni, Pietro Marchetta – ancora una volta il 118 siciliano ha dimostrato grande professionalità e spirito di abnegazione, assolvendo nel migliore dei modi alla mission aziendale, salvando centinaia di vite umane”.

Seus 118 Sicilia dona defibrillatore al Comune di Cinisi

Un defibrillatore è stato donato dal Seus 118 Sicilia al Comune di Cinisi. L’iniziativa per dotare il paese della provincia palermitana di un apparecchio di cui era provvista. Un operatore del 118, in accordo con l’amministrazione comunale, ha provveduto all’installazione ed ha mostrato come funziona. Si tratta di un mezzo semiautomatico, e quindi di facile utilizzo.

Un defibrillatore è stato donato nei giorni scorsi dal Movimento Cristiano Lavoratori alla scuola “Giovanni Bonanno” di via Pitrè a Palermo. Il presidente dell’Mcl di Palermo, Giuseppe Gennuso, si è recato presso l’istituto scolastico e ha consegnato ufficialmente l’apparecchio alla preside, la professoressa Laura Bisso. Presente anche Giovanni Calaiò, presidente del consiglio d’istituto. Il defibrillatore è un dispositivo elettromedicale che consente l’esecuzione della defibrillazione elettrica, una procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con un’aritmia.