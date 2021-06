Garantirà oltre 500 somministrazioni giornaliere

Il 17 giugno sarà attivato il nuovo centro per le vaccinazioni a Corleone

Si trova a in piazza Danimarca nella sede del centro multimediale del Comune

Sarà operativo da lunedì al sabato e garantirà a regima oltre 500 vaccinazioni

Ci siamo quasi. Sarà attivato il 17 giugno, alle 14, alla presenza del sindaco, Nicolò Nicolosi, e del direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, il nuovo centro unificato vaccinazioni di Corleone. È stato realizzato in piazza Danimarca, nella sede del centro multimediale del Comune che ne ha concesso gratuitamente i locali. Ulteriore spinta contro il covid19.

A regime 500 vaccinazioni

Quotidianamente saranno impegnati 8 medici, 7 operatori tecnici informatici e 4 infermieri. A regime garantirà oltre 500 vaccinazioni anticovid giornaliere.

Il martedì, giovedì, sabato e domenica sarà operativo dalle 8 alle 20, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14.

Aumentano, dunque, i centri di vaccinazione contro il covid19 in provincia di Palermo ed in Sicilia. Quello di Corleone è solo l’ultimo cronologicamente. L’hub al centro commerciale Poseidon di Carini è stato inaugurato giorni addietro.

Proseguono le vaccinazioni nell’isola

Nel periodo dal 4 al 10 giugno scorsi nell’Isola sono state effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l’84 per cento come prima dose).

Un risultato che ha consentito, quindi, di oltrepassare, per l’ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) – assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo. In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale.