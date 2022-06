il bollettino settimanale del dipartimento asoe

Andamento del Covid19 in Sicilia. Nella settimana dal 6 al 12 giugno si assiste, per la prima volta dopo due mesi, ad un incremento delle nuove infezioni. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 17316 (+21.9%), con un valore cumulativo di 360.64/100.000 abitanti. E’ quanto si legge nel bollettino settimanale a cura del dipartimento Asoe, Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Tasso di positivi più elevato nelle province di Catania e Siracusa

Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania (424/100.000) e Siracusa (415/100.000).

Le fasce d’età maggiormente a rischio, riduzione delle nuove ospedalizzazioni

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (401/100.000), tra i 45 ed i 59 anni (495/100.000) e tra i 70 ed i 79 anni (386/100.000).

Le nuove ospedalizzazioni, invece, si riducono lievemente.

I dati relativi alla campagna vaccinale

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dall’8 al 14 giugno. Nella fascia d’età 5 – 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,58% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.110 bambini, pari al 23,72%.

Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,56%. Ha completato il ciclo primario l’89,28% del target regionale. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.734.514 pari al 73,23% degli aventi diritto. Sono 999.582 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster, ma non l’hanno ancora fatta.

I dati relativi alla somministrazione della quarta dose, chi può farla

Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile la somministrazione della quarta dose è stata estesa agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che abbiano effettuato la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 28.726 somministrazioni di quarta dose di cui 20.726 ad over 80.

Sileri: “Iniziata ondata estiva ma sotto controllo”

Siamo di fronte a una “variante più diffusiva che però non sta creando problemi di peso negli ospedali. Diciamo un’ondata estiva che credo sarà anche autolimitante, già iniziata in altri Paesi europei e ora anche in Italia ma che non va vista né con paura né con ossessione”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus sull’aumento di nuovi casi Covid19.

“Diversamente dallo scorso anno la maggior parte della popolazione – ha detto – è vaccinata, ha fatto due dosi, e un 70% ha fatto la terza dose. Sarà tutto sotto controllo, però questo significa usare le solite cautele“.

Novità sulle mascherine

E ci sono novità sulle mascherine anti Covid19. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza (che è in isolamento perché positivo al coronavirus), ha firmato ieri, mercoledì 15 giugno, l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Tali obblighi sono prorogati fino al 30 settembre. Decade, inoltre, l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato ma sono raccomandate. Decaduto anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.