Ma l'Isola resta ultima per vaccini e prima per attuali positivi

Parametri epidemici Covid19 ancora in discesa in Italia. Ma occorre continuare a rispettare le regole di distanziamento, uso delle mascherine e ciclo vaccinale.

Covid: Iss, stabili al 29% casi nei bambini in età scolare

Sono stabili in Italia i casi di Covid-19 nei bambini in età scolare, complessivamente pari al 29% del totale dei casi nel Paese. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo Rapporto esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, aggiornato al 2 marzo.

L’analisi per fasce d’età indica che la più colpita è quella fra 5 e 11 anni, con il 43% dei casi; seguono quelle fra 12 e 19 anni (38%) e sotto i cinque anni (19%).

Sicilia verso la zona bianca

La Sicilia, attualmente in zona gialla, dal 14 marzo dovrebbe passare in zona bianca. Previsto un piano di rimodulazione degli hub vaccinali dell’Isola: resteranno aperti solo quelli che fanno il maggior numero di vaccini. Palermo in testa, con l’hub della Fiera del Mediterraneo.

Prove di ritorno alla normalità in una Sicilia che rimane ancora fanalino di coda per vaccinazioni. L’Isola è ultima per somministrazioni, anche dopo l’obbligo vaccinale per gli over 50 e la variante Omicron. Inoltre, la Sicilia è al settimo posto fra le regioni per nuovi casi, ma sempre prima per attuali positivi, con 220.907 persone contagiate.

Zoccolo duro di no-vax

Resiste infatti uno zoccolo duro di No-Vax pari a circa il 10 per cento di siciliani che non sembra volere convertirsi neppure con l’arrivo del nuovo vaccino Novavax. Se a gennaio c’è stato un picco di 50mila persone vaccinate in un giorno, a febbraio si è scesi a 20mila e ora – nell’ultima settimana si arriva a stento alle 10mila dosi giornaliere.

Il sistema dei colori per le regioni tuttavia appare ormai superato e dal 31 marzo dovrebbe finire lo stato di emergenza. Pertanto dal 1 aprile 2022 si potrebbe tornare alla “normalità”, con regole ancor meno stringenti, ma col virus ancora non sconfitto. La pandemia dovrebbe arretrare a endemia, salvo l’arrivo di nuove varianti.