La ripartenza

Oltre tredici milioni di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari sono stati distribuiti – dall’inizio dell’epidemia fino a ieri – dalla Regione Siciliana, tramite la propria Protezione civile.

A beneficiarne, principalmente: strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Comuni, Prefetture, Forze dell’Ordine, Esercito, ex Province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti.

In dettaglio, sono stati consegnati: quasi otto milioni di mascherine (chirurgiche, ffp2, Ffp3 e M95); tre milioni e mezzo di guanti; un milione e duecentomila tra camici, calzari, tute e cuffie.

Tra gli altri materiali distribuiti anche 52 mila tra occhiali e visiere, oltre 285mila tamponi e kit diagnostici e poco meno di 40 mila apparecchi sanitari. I dpi e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione civile nazionale, oltre che da donazioni di privati.

Dispositivi protezioni fondamentali in questa fase due in una Terra dove l’indice di trasmissibilità nonostante i numeri non certo allarmanti di contagi potrebbe essere alto.

Il dato è passato quasi sotto silenzio ma è noto già da un paio di giorni. Si tratta di uno studio statistico ma non certo di secondo livello. Nonostante l’epidemia covid19 nell’isola sia sempre stata molto contenuta e forse anche complice il basso livello di contagi, la Regione siciliana in Italia è balzata in testa all’indice di trasmissibilità del virus.

Non era mai successo neanche nei giorni di picco dell’epidemia ma è successo, a sorpresa, nella settimana fra giorno 1 e giorno 8 maggio.

Gli esperti avvertono che il dato può avere una spiegazione e dunque non è da ritenere allarmante. Almeno non lo è se nella settimana successiva rientra come è probabile che avvenga. Quell’indice, infatti, è quasi certamente falsato dalla presenza di un ex focolaio che è stato registrato interamente nella settimana presa in esame. Inoltre essendo davvero pochi i contagi nell’isola, il campiona statistico è minimo e dunque anche questo incide.