Altro caso all'ospedale Villa Sofia

Salgono a 24 tra pazienti e sanitari i positivi nel reparto di Medicina d’urgenza del Policlinico a Palermo. È scoppiato così un focolaio nell’ospedale universitario.

Gli ultimi positivi un medico e un’infermiera. E’ stato disposto il blocco dei ricoveri che prevede l’isolamento contestualmente degli ultimi 7 pazienti rimasti in corsia.

All’inizio dell’anno le persone ricoverate nell’astanteria erano 23, sedici delle quali trasferite in altri reparti o ospedali allestiti per l’emergenza Coronavirus.

Due invece quelle finite in terapia intensiva per l’acuirsi delle loro condizioni. I primi casi di contagio sono emersi proprio nel giorno di Capodanno, dopo i tamponi – eseguiti sempre con maggiore frequenza per individuare eventuali focolai – fatti a tre infermiere e un operatore sociosanitario che hanno lavorato nello stesso turno.