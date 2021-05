Per garantire seconde dosi

Più di 52mila dosi somministrate ieri nell’isola, quasi 100mila in due giorni

Assessorato regionale Salute dispone sospensione Openday Pfizer e Moderna

Decisione sorta per assicurare le seconde somministrazioni di questi due vaccini

Oltre 52mila dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate ieri in tutta la Sicilia, quasi 100mila negli ultimi due giorni. Una risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, che però impone di ottimizzare la pianificazione dell’utilizzo delle dosi.

Stop Openday Pfizer e Moderna per salvaguardare seconde dosi

Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni delle dosi Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l‘assessorato regionale della Salute ha disposto da domani la sospensione della modalità Openday per questi due vaccini. Sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson.

A Siracusa scorte finite in mattinata, poi tutto è tornato alla normalità

Intanto, all’Hub di Siracusa, sono stati segnalati dei disagi, nelle prime ore del mattino di oggi. Nel centro di via Nino Bixio, dove si somministrano le dosi per il vaccino. Secondo quanto riferito da una utente che si era recata al centro insieme ad una parente, infatti, il personale ha informato, attraverso il megafono,che le scorte per le prime dosi del farmaco non c’erano. Nella loro disponibilità solo quelle per i richiami.

Una situazione di stallo che, però, si è sbloccata nella tarda mattinata, come riferito da una fonte interna all’Hub, per cui “le dosi sono arrivate, saranno chiamate le persone che erano in lista in mattinata”.

Si moltiplicano gli Hub nell’isola

Gli hub vaccinali si moltiplicano in Sicilia. Tra i “nuovi arrivati” quello di Cefalù che è partito ieri ed è stato realizzato nei locali del Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” grazie alla collaborazione tra Protezione Civile regionale, Comune e Città Metropolitana. All’interno del centro sono state allestite 16 poltrone vaccinali, oltre alle postazioni per l’anamnesi e per il rilascio delle certificazioni. Una volta a regime, la struttura potrà raggiungere la quota di mille somministrazioni al giorno. Questo ha fatto il paio con l’apertura di quello di Bagheria al Palasport “Dalla Chiesa-Setti Carraro” di giovedì.

A dare, inoltre, una accelerazione alla campagna vaccinale contribuiranno, già dalla prossima settimana, gli hub di prossima apertura ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone. Una apertura resa possibile grazie al lavoro straordinario della Protezione civile.

Di grande importanza poi il ruolo del management delle aziende ospedaliere e dell’Asp e dei medici di famiglia che hanno un compito doppio: da un lato informare e valutare il paziente e dall’altro somministrare il vaccino nel proprio ambulatorio o nelle strutture messe a disposizione dai sindaci. Anche i primi cittadini sono in prima linea, un punto di riferimento importante per le loro comunità.