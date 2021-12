È un uomo con doppia vaccinazione

Primo caso di variante Omicron in Sicilia. Lo annuncia il presidente della Regione Nello Musumeci. “Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo – si legge in una nota – è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica”.

Paziente con doppia vaccinazione, sintomi lievi

Musumeci aggiunge: “Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente”.

“Vaccinatevi, anche con la terza dose”

Il governatore dell’isola ha quindi rivolto un invito “ancora una volta a tutti i siciliani al rispetto delle dieci cautele principali: vaccinarsi, anche con la terza dose, e adottare ogni misura di precauzione, dall’areare spesso i locali all’uso consapevole della mascherina. Non dobbiamo avere più timori – conclude – di quello che la scienza ci rappresenta, ma dobbiamo immaginare una costante crescita di contagi che le nostre condotte consapevoli possono evitare di creare condizioni di esponenziale crescita dell’ospedalizzazione. Come sempre, molto dipende da noi”.

Ieri oltre 1.000 nuovi casi

Ieri sono stati 1028 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 21.717 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 887. Il tasso di positività sale al 4,7% giorno 11 dicembre era al 3,7%. L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 3.278, al secondo il Veneto con 3.271 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 1.973 casi, al quarto il Lazio con 1.965 casi, al quinto posto la Campania con 1.531, al sesto il Piemonte con 1.206.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 16.018 con un aumento di 714 casi. I guariti sono 308 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.282.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 435 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 186 casi, Catania 177, Messina 354, Siracusa 101, Ragusa 42, Trapani 69, Caltanissetta 65, Agrigento 22, Enna, 12.