Sul tavolo alcune proposte per potenziare la sanità

“Con l’insorgere della pandemia gli ospedali siciliani, in sofferenza perché carenti di organici, sono andati in tilt. Per questo è necessario completare subito l’adeguamento delle piante organiche”. Questa l’emergenza principale per Luisella Lionti ed Enzo Tango, segretari generali della Uil e Uil Fpl Sicilia, che nel pomeriggio incontreranno l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza.

Attenzione per i pronto soccorso

“In particolare serve massima attenzione per i pronto soccorso, – sostengono i due sindacalisti – dove si è registrato il maggiore intasamento. Abbiamo ancora davanti agli occhi le fila delle ambulanze e la difficoltà a ricoverare sia i contagiati sia i pazienti con gravi patologie ma diverse. Bisogna, inoltre, procedere alla riclassificazione e progressione di tutto il personale interno, che da più tempo attende risposte, riconoscendo le mansioni superiori che sono in atto espletate e prevedendo percorsi di riqualificazione che consentano le progressioni verticale, implementando le competenze informatiche”.

Stabilizzare personale emergenza covid

Infine anche loro puntano l’attenzione sull’ipotesi che si possa stabilizzare il personale utilizzato per l’emergenza covid19 che era stato assunto per far fronte alla pandemia e all’istituzione dei vari hub vaccinali e di tutti quei servizi in più necessari. “Infine – concludono Lionti e Tango – bisogna stabilizzare il nuovo personale utilizzato per l’emergenza Covid. In atto è prevista dal governo nazionale una proroga di un anno ma bisogna pensare a come passarli a rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Oltre a rafforzare gli ospedali bisogna immaginare un servizio sanitario sul territorio con nuove strutture e che punti alla telemedicina e all’assistenza domiciliare per gli anziani e per i non-autosufficienti”.