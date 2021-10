La annuncia il deputato Vincenzo Figuccia

“Garanzie occupazionali per il personale assunto nell’ambito dell’emergenza Covid” a dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo, che annuncia anche iniziative da parte del gruppo parlamentare.

“Sia dato un futuro occupazionale a questi professionisti”

“Facendo eco alle dichiarazioni delle sigle sindacali che nei giorni scorsi hanno prontamente sollevato la questione – dice il parlamentare – chiediamo che il Ministero della Salute e il Ministero della Pubblica Amministrazione, si attivino per regimare il futuro di tutti quei professionisti utilizzati nei mesi di buio della pandemia. Al di là dei meriti che la Presidenza della Repubblica dovrebbe riconoscere a nostro parere, a questo contingente di medici, infermieri, Oss e amministrativi che non si sono risparmiati nella battaglia contro il virus, chiediamo una chiara presa di posizione del governo nazionale in ordine al loro futuro occupazionale”.

“Urgono concorsi e stabilizzazione”

“Urgono procedure concorsuali e di stabilizzazione che consolidino quel patrimonio umano maturato che negli ultimi mesi, ha dato manforte ai servizi erogati dal servizio sanitario regionale evitando che collassasse”.

“Presenteremo mozione che impegno governo regionale”

“Per queste ragioni – conclude Figuccia – il nostro gruppo parlamentare nei prossimi giorni presenterà una mozione che impegna il governo regionale a sollecitare una risposta concreta a tutti quei ragazzi, uomini e donne, professionisti appunto, che hanno dato e che continuano a dare il loro contributo all’interno delle varie aziende ospedaliere su tutto il territorio regionale”.