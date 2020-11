Sono 1.189 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.777 tamponi effettuati ; 43 i decessi, che portano il totale a 1.461.

Con i nuovi casi salgono a 39.882 gli attuali positivi con un incremento di 799. Di questi 1.766 sono i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri: 1.519 in regime ordinario (20 in meno) e 247 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.116. I guariti sono 347.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Palermo con 414 casi seguita da Catania con 315 casi poi Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25, Agrigento 2.

Di positivo ci sono i nuovi indici Rt calcolati ieri sera su base bisettimanale.

La previsione statistica in proiezione parlava di una Sicilia alla fine di questa settimana con un indice Rt tendenziale di 0.99. Il rilevamento reale, invece, si ferma a un indice Rt di 1.05 leggermente più alto della previsione ma comunque in vistoso calo.

La tendenza alla discesa si registra in tutta Italia ma sono molte le Regioni che viaggiano intorno all’1.25 oa ppena sotto. Per l’esattezza sono dodici le regioni con indice di trasmissibilità Rt sopra a 1. In testa Lombardia e Toscana con 1.24. Seguono il Veneto con 1.23, la Basilicata con 1.22, il FVG con 1.17, il Molise con 1.12, l’Abruzzo e l’Emilia Romagna con 1.11, la Puglia con 1.06, la Sicilia 1.05, la PA di Bolzano con 1.03, e la Valle dAosta con 1.01. Questi i dati contenuti nel Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 16-22 novembre 2020 (aggiornati al 25 novembre 2020), su una media di 14 giorni.

La Sicilia è dunque decima in questa graduatoria sul contagio da Covid19. Un dato che conferma l’andamento generale dell’epidemia che ha visto l’isola sempre intorno al decimo posto del contagio. A sorpresa fanno meglio il Lazio che è a 0.96, la Calabria e la Campania che scendono a 0.94.

Ma l’indice Rt non è l’unico fattore di valutazione così la Sicilia si tinge di giallo e si attende l’ufficialità con la pubblicazione della nuova ordinanza del Ministro Speranza pronta da ieri sera ma ancora non firmata.

Il giallo sulla Sicilia dovrebbe scattare da domenica a mezzanotte e dunque, in realtà, da lunedì anche se è in corso una discussione sul farla entrare in vigore già alla mezzanotte di oggi per permettere una serie di attività già nella giornata di domani, domenica.