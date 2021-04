Sono 1505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.1820 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 4,7% come ieri. La regione oggi è quinta per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 258 ma stavolta non si riferiscono alle ultime 24 ore anche se portano ugualmente il totale a 5.015 Il numero degli attuali positivi è di 21.752 con 4475 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 6022.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.317, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, 4 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 471 nuovi casi, Catania 238, Agrigento 181, Trapani 135, Messina 128, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Ragusa 84, Enna 48.

I boom dovuti ai ricalcoli delle scorse settimane

Il numero elevato di morti e di guariti, chiariscono dalla Regione siciliana, è frutto di correzioni rispetto ad errori delle settimane precedenti. “La regione Sicilia comunica – si legge in una nota a margine dei dati di oggi – che il numero di guariti deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane e il numero di deceduti deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti”.

Quasi un terzo dei comuni siciliani in zona rossa

Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid19, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo. L’efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile.

Zona rossa anche a Marsala e San Cataldo

Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall’11 al 22 aprile.

Un terzo della Sicilia in zona rossa

Di fatto in un colpo solo i comuni in zona rossa superano, adesso i cento visto che solo i comuni del Palermitano sono 81 e solo una piccola parte erano già in zona rossa.

Gli ultimi dati

Ecco i nuovi dati elaborati e forniti dal commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo nella settimana dal 31 marzo a 6 aprile. Dai dati in base all’incidenze ci sono i comuni da zona rossa. Secondo i dati i forniti dalla Regione Palermo sarebbe al limite della zona rossa con 240,5.