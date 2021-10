Sono 282 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12713 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 484. L’incidenza scende al 2,2% ieri era al 2,7% . L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Campania con 592 casi, al secondo posto il Veneto con 539, al terzo la Lombardia con 513 casi, al quarto il Lazio con 503 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 307 casi e al sesto la Toscana con 302 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 6.979 con un decremento di 136 casi. I guariti sono 412 mentre si registrano altre 6 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.000.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 318 ricoverati, 4 ricoverati in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 38 lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 67 casi, Catania 72, Messina 23, Siracusa 42, Ragusa 11, Trapani 21, Caltanissetta 25, Agrigento 14, Enna, 7.

Pugno duro contro i no vax

“Oltre 100 medici potrebbero essere sospesi in provincia di Palermo perché non vaccinati e quindi privi del green pass obbligatorio per accedere nel proprio posto di lavoro”.

A 6 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, appena il 3% di questi No-Vax è stato sospeso dal servizio. Ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare il pugno duro contro questi irriducibili.

“Inerzia delle Asl per evitare blocchi sanitari”

I medici no vax sarebbero circa 1.500 su base nazionale, come ha spiegato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. “Ci sono province come Milano e Torino con, rispettivamente, 300 e 200 medici sospesi, e altre province, ad esempio Palermo e Bari, in cui i medici sospesi sono nell’ordine di pochissime unità. Sospendere medici e infermieri può mettere in seria difficoltà l’erogazione delle prestazioni sanitarie in alcune aree del Paese. Da qui l’inerzia delle Asl a intervenire. Per questo crediamo che il controllo debba essere affidato agli Ordini professionali”.

Più di cento medici no vax a Palermo

Su 11mila iscritti all’ordine in provincia di Palermo, sarebbero centinaia i medici che ad oggi non si sono sottoposti al vaccino anti Covid e che, conseguentemente, rischiano sanzioni disciplinari come la sospensione dal servizio.

Intanto, l’Asp di Palermo tra il 15 e il 30 settembre ha notificato 31 provvedimenti di sospensione nei confronti di 2 medici, 1 biologo, 8 infermieri, 3 fisioterapisti, 1 tecnico di laboratorio biologo, 14 amministrativi, 1 ausiliario e 1 operatore sociosanitario. Dopo le diffide, in 9 si sono vaccinati

Green pass obbligatorio

Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo da domani venerdì 15 Ottobre ha messo l’obbligo di possesso e esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass) per accedere al luogo di lavoro. La caccia ai “no pass” e “no vax” prosegue.