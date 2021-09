Isola al 3° posto in Italia

Sarebbero quasi seimila gli operatori sanitari – medici, infermieri, farmacisti – che in Sicilia sono sfuggiti al vaccino anti Covid. A 5 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, appena il 3% di questi No-Vax è stato sospeso dal servizio.

Sicilia al 3° posto

La Sicilia – secondo quanto riporta oggi il quotidiano Repubblica Palermo – “è la terza regione d’Italia per numero di operatori sanitari non vaccinati, ma la Regione non sa esattamente quanti siano, dove lavorino e persino come rintracciarli. Secondo il report del commissario nazionale, aggiornato al 17 settembre, su 141.318 operatori del Servizio sanitario regionale, 5.916 non risultano vaccinati, il 4,2%. Peggio fanno solo Emilia-Romagna (7,1%, ovvero 13mila) e Puglia (6,4%, cioè 9mila).

Il record a Messina: dei 1.800 iniziali solo 300 hanno risposto alle note dell’Asp e 49 sono stati sospesi fino al 31 dicembre”.

Insomma, un vero grattacapo per la Regione e il dipartimento Attività sanitarie che, dopo l’inchiesta sui “morti spalmati”, deve risolvere questo arcano. I conti non tornano: a giugno c’era una lista di 28mila sanitari non vaccinati fornita alle Asp. Ma poi il nulla. Manca una suddivisone per province e si stima che almeno 2 su 10 siano sfuggiti alla vaccinazione obbligatoria.

Le poche sospensioni dal servizio

Finora solo le Asp di Messina, Ragusa e Siracusa avrebbero concluso l’istruttoria in vista delle sospensioni. A ciò si aggiunge l’elenco dei cosiddetti sanitari “irreperibili”: tra questi “i 550 non vaccinati iscritti all’Ordine dei medici di Palermo che l’Asp non riesce in alcun modo a contattare”. Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, allarga le braccia parlando del rischio di possibili ricorsi al Tar.

La “black list”

Nella “black list” di Palermo ci sarebbero “una quarantina di veterinari, un migliaio di infermieri, circa 200 tecnici delle professioni sanitarie, un centinaio di farmacisti e 800 medici”. Una mappa più precisa dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La caccia ai No-Vax è aperta.