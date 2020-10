Sono 334 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4877 gli attuali positivi e passano a 470 i ricoverati in ospedale con un incremento di 24 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 44 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 426 i ricoveri in regime ordinario; 4.407 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 8340. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che portano il totale sale a 341. Le vittime sono entrambi uomini: un 91enne morto a Catania e un 77enne deceduto a Palermo. I guariti sono 137.

Sul fronte della distribuzione provinciale 139 sono i nuovi casi a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento.

Intanto sono saliti a 22 i positivi a Mezzojuiso, dove domenica sono morti marito e moglie risultati positivi al Covid. L’Asp ha eseguito decine di tamponi per cercare di tracciare la diffusione dell’infezione. Sono diversi i residenti in isolamento.

Questa mattina si è riunito il Coc in comune presieduto dai commissari prefettizi. Alla luce dei nuovi casi gli amministratori dovranno prendere i provvedimenti per cercare di arginare la diffusione del virus. Al momento il ricevimento del pubblico negli uffici comunali è sospeso.

Sono, invece, 20 i pazienti Covid-positivi ricoverati all’Ospedale di Partinico: 19 ricoveri ordinari ed uno in Rianimazione. La struttura da ieri sera è attiva nella nuova organizzazione che prevede 34 posti letto che, in base all’andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di Terapia Intensiva e 4 di Semi Intensiva, sempre per pazienti Covid positivi.

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), dotato di 8 posti letto, è adibito esclusivamente al ricovero dei pazienti psichiatrici Covid positivi provenienti da tutta la provincia.

La riapertura di Partinico come Covid Hospial era programmata proprio da martedì. E’ stata anticipata a ieri sera per il crescere della richiesta che arriva da Palermo. Ieri notte sono stati una ventina i pazienti positivi che si sono presentati all‘ospedale Civico. Il pronto soccorso del più importante ospedale palermitano da 24 ore accoglie i pazienti risultati positivi al tampone. Tredici, invece, quelli presentatisi al pronto soccorsoCovid del Cervello. Negli ultimi giorni nella ospedale se ne presentano in media 30 al giorno.