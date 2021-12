Sono 887 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 23.720 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.143. Il tasso di positività sale al 3,7% ieri era al 3,5%.

L’isola è, all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è il Veneto con 4.062, al secondo la Lombardia con 4.024 al terzo il Lazio con 1.745 casi, al quarto il l’Emilia Romagna con 1.733 casi, al quinto il Piemonte con 1.652 casi, al sesto posto la Campania con 1.329 casi e al settimo posto la Toscana con 924 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 15.304 con un aumento di 197 casi. I guariti sono 682 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.276.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 400 ricoverati, con 8 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 44, due casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 162 casi, Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Ragusa 51, Trapani 78, Caltanissetta 98, Agrigento 100, Enna, 66.

Covid: Iss, lieve riduzione dei casi nel personale sanitario

Nell’ultima settimana, si osserva una lievissima diminuzione del numero dei casi di Covid-19 diagnosticati tra gli operatori sanitari: risultano essere 1.072, contro i 1.083 della settimana precedente. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel bollettino che riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia.

La percentuale dei casi diagnosticati negli operatori sanitari scende così all’1,9%, dal 2,1% della settimana precedente e nel bollettino si rileva che è “evidente la diminuzione della percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione, dopo la somministrazione della dose booster”.

Covid: nuovo picco positivi, il più alto dal 3 aprile

Nuovo picco di contagiati al Covid nelle ultime 24 ore: i 21.042 casi registrati rappresentano il numero più alto dal 3 aprile scorso, quando erano stati 21.261. Ancora record di positivi della quarta ondata, dunque, dopo ieri, quando i nuovi casi erano stati 20.497. (

Controlli ai green pass

Nuovi controlli a tappeto sui green pass nel catanese da parte dei carabinieri. Sanzioni ai gestori di cinque attività commerciali ed arrivano persino due denunce: qualcuno ha provato a fare il furbetto utilizzando il certificato verde non suo ed è stato smascherato.

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa e di Randazzo, nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento del covid19 tuttora in atto, stanno svolgendo molteplici servizi per il controllo della certificazione “green pass”, e per il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. I militari di Fontanarossa hanno ispezionato numerose attività commerciali procedendo al controllo dei clienti presenti, sanzionando quindi il gestore di una sala giochi di Misterbianco per omesso controllo del “green pass” al personale, i titolari di un bar di Catania e di un chiosco di Misterbianco per il mancato possesso dello stesso certificato, nonché 4 clienti per mancanza di green pass che è obbligatorio nei luoghi al chiuso.