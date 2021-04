Sono 998 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.958 tamponi processati, con una incidenza di positivi che torna a scendere al 4%. La regione adesso è settima per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 16 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.746 Il numero degli attuali positivi è di 25.346 con 894 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 88.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.282, 40 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 157, 3 in meno rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 396 nuovi casi, Catania 138, Messina 88, Agrigento 88, Enna 87, Caltanissetta 73, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29.

Primo giorno di zona rossa a Palermo

Auto per strada dalle prime ore del mattino, alcuni runners al Foro Italico, diversi palermitani per strada nei pressi dei mercati rionali e dei supermercati. Controlli soprattutto in centro. In alcune zone della periferia sembra un giorno senza tante restrizioni. Dalla scorsa notte Palermo è in zona rossa.

Torna il lockdown che ha fatto scattare la protesta dei commercianti. Oggi il mercatino di viale Campania è stato regolarmente aperto con ambulanti e diversi acquirenti. Tutto in piena regola, però, perché se è vero che sono vietati i mercati, così non lo è per gli ambulanti che vendono generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Le scuole elementari, gli asili nido e le materne sono aperte così come le medie fino alla prima media. Il Comune fa sapere che le ville comunali sono chiuse in linea con l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana.

Orlando attacca ancora la Regione

“Ho chiesto zona rossa perché dalla Regione Sicilia dati taroccati come se fosse un concorso a premi”. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando a 24Mattino su Radio 24. Dichiarazioni durissime che, con molta probabilità, avranno dei contraccolpi sul già precario rapporto istituzionale tra palazzo delle Aquile e la Regione.